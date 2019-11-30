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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Taraftar özel hazırlanıyor

Taraftar özel hazırlanıyor

Bordo-mavili taraftarlar, maçına özel hazırlanıyor. Pazar günü oynanacak karşılaşmada Şenol bayraklar ve pankartlarla süslenecek. Tüm oyuncular maçtan önce tribüne çağrılarak, galibiyet sözü alınacak. Bu arada bilet satışına yoğun ilgi olduğu, Akyazı'da hafta sonu yine tarihi bir gece yaşanacağı ifade ediliyor.

Bordo-mavili taraftarlar, maçına özel hazırlanıyor. Pazar günü oynanacak karşılaşmada Şenol bayraklar ve pankartlarla süslenecek. Tüm oyuncular maçtan önce tribüne çağrılarak, galibiyet sözü alınacak. Bu arada bilet satışına yoğun ilgi olduğu, Akyazı'da hafta sonu yine tarihi bir gece yaşanacağı ifade ediliyor.
  1. 30.11.2019
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