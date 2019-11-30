Taraftar özel hazırlanıyor
Bordo-mavili taraftarlar, Galatasaray maçına özel hazırlanıyor. Pazar günü oynanacak karşılaşmada Şenol Güneş Stadı bayraklar ve pankartlarla süslenecek. Tüm oyuncular maçtan önce tribüne çağrılarak, galibiyet sözü alınacak. Bu arada bilet satışına yoğun ilgi olduğu, Akyazı'da hafta sonu yine tarihi bir gece yaşanacağı ifade ediliyor.
- 30.11.2019
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