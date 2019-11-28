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28 Kasım 2019, Perşembe
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Süper Sosa

Süper Sosa

Maç başına 3.5 top çalma ortalaması ile ’de zirvede yer alan ve birçok istatistiklerde rekor kıran 34 yaşındaki maestro bu sezon ’a kupa kazandırmaya kararlı.

'un kupalar kazanmaya alışık oyuncusu , 2 sezondur bu sevince hasret. Kariyerindeki ilk kupası 2008 Olimpiyatları'nda Arjantin'le kazandığı altın madalya. 2013- 14'te 'le , 2007-08 ve 2009-10 sezonlarından 'le 2 kez , 2015-16'da 'la şampiyonluk ve kazanan Sosa, ayrıca bu şampiyonlukların yanında Milan'la da 2016-17'de İtalya Süper Kupası'nı havaya kaldırdı. 11 kupası bulunan 34 yaşındaki maestro, arkadaşlarını sürekli olarak ''2 yıldır kupa kazanamıyorum. Bu benim için ne demek biliyor musunuz?'' diyerek motive ediyor.

MUTLAKA KUPA KAZANACAĞIZ

Bu arada Sosa bu sezon bir başka oynuyor. Geçtiğimiz yıl kaptanlığa getirilmesinin ardından daha fazla sorumluluk alıp takımın lideri olan tecrübeli futbolcu, sadece hücumda değil savunmadaki katkısıyla da ön plana çıkıyor. Arjantinli yıldızın bu performansı, istatistiklere de yansıyor. Maç başına 3.5 top çalma ortalaması tutturan Sosa, bu alanda 'de zirvede yer alıyor. Ayrıca 2.6 kilit pas ile 4., maç başına 2.2 isabetli orta ile de bu alanda 2. sırada kendisine yer buldu. Bu sezon yeniden kupa almak istediğini belirten tangocu, "Sakatlar takıma döndükten sonra çok daha iyi olacağız ve mutlaka bu sezon bir kupa alacağız" diye konuştu.

  1. 28.11.2019
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