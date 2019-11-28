Süper Sosa

Trabzonspor'un kupalar kazanmaya alışık oyuncusu Jose Sosa, 2 sezondur bu sevince hasret. Kariyerindeki ilk kupası 2008 Olimpiyatları'nda Arjantin'le kazandığı altın madalya. 2013- 14'te Atletico Madrid'le İspanya, 2007-08 ve 2009-10 sezonlarından Bayern Münih'le 2 kez Almanya, 2015-16'da Beşiktaş'la şampiyonluk ve Türkiye Kupası kazanan Sosa, ayrıca bu şampiyonlukların yanında Milan'la da 2016-17'de İtalya Süper Kupası'nı havaya kaldırdı. 11 kupası bulunan 34 yaşındaki maestro, arkadaşlarını sürekli olarak ''2 yıldır kupa kazanamıyorum. Bu benim için ne demek biliyor musunuz?'' diyerek motive ediyor.

MUTLAKA KUPA KAZANACAĞIZ

Bu arada Sosa bu sezon bir başka oynuyor. Geçtiğimiz yıl kaptanlığa getirilmesinin ardından daha fazla sorumluluk alıp takımın lideri olan tecrübeli futbolcu, sadece hücumda değil savunmadaki katkısıyla da ön plana çıkıyor. Arjantinli yıldızın bu performansı, istatistiklere de yansıyor. Maç başına 3.5 top çalma ortalaması tutturan Sosa, bu alanda Süper Lig'de zirvede yer alıyor. Ayrıca 2.6 kilit pas ile 4., maç başına 2.2 isabetli orta ile de bu alanda 2. sırada kendisine yer buldu. Bu sezon yeniden kupa almak istediğini belirten tangocu, "Sakatlar takıma döndükten sonra çok daha iyi olacağız ve mutlaka bu sezon bir kupa alacağız" diye konuştu.