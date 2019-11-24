Fedakar tangocu
Jose Sosa’nın, Ünal Karaman’ın “Seni riske etmeyelim” teklifine “Hazırım oynamak istiyorum” dediği belirtildi. Mikel de 47 gün sonra sahalara döndü.
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Obi Mikel, sakatlığının ardından 47 gün sonra sahalara döndü. Tecrübeli orta saha 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi. Sosa da bir maç aradan sonra tekrar yeşil zemine ayak bastı. Arjantinli futbolcunun daha önce yapılan açıklamada sakatlığı nedeniyle en az 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Milli maç arasında dinlenen ve tedavisi yapılan Jose Sosa'nın ayak bileğinde ağrısının yine bulunduğu ve riske edilemeyeceği dillendirildi. Ancak usta kramponun, Ünal Karaman'ın, "Seni riske etmeyelim" sözüne rağmen, "Fedakarlığa hazırım. Oynamak istiyorum" dediği ve formayı alarak sahaya çıktığı ifade edildi. Maestro 64'te yerini Doğan Erdoğan'a bıraktı.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Fedakar tangocu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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