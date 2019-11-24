Fedakar tangocu

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Obi Mikel, sakatlığının ardından 47 gün sonra sahalara döndü. Tecrübeli orta saha 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi. Sosa da bir maç aradan sonra tekrar yeşil zemine ayak bastı. Arjantinli futbolcunun daha önce yapılan açıklamada sakatlığı nedeniyle en az 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Milli maç arasında dinlenen ve tedavisi yapılan Jose Sosa'nın ayak bileğinde ağrısının yine bulunduğu ve riske edilemeyeceği dillendirildi. Ancak usta kramponun, Ünal Karaman'ın, "Seni riske etmeyelim" sözüne rağmen, "Fedakarlığa hazırım. Oynamak istiyorum" dediği ve formayı alarak sahaya çıktığı ifade edildi. Maestro 64'te yerini Doğan Erdoğan'a bıraktı.