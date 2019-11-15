Pers kralı

Süper Lig'de 19 puanla 3. sırada yer alan ve son 8 yılın en iyi performansını sergileyen Trabzonspor'da yönetim, isabetli transferi ile dikkat çekiyor... Bir taraftan futbolcu maliyetlerini düşüren, diğer taraftan da takımı şampiyonluk yarışının içinde tutmak isteyen yönetimin başarılı adımlarının meyveleri kendini gösteriyor. Bu sezon atılan 30 golün 26'sına yabancıların imza koyması 'tam isabet' dedirtirken, bunun son örneği Majid Hosseini oldu. Alanyaspor karşısında attığı golle Fırtına'yı galibiyete taşıyan İranlı stoper, geldiği günden bu yana sergilediği performansla takdir topluyor. Ülkesinin İstiklal kulübünden 600 bin dolar gibi cüzi bir bedelle alınan 23 yaşındaki savunmacı istikrarlı bir görüntü çizdi.

30 GÜN FORMA GİYEMEYECEKTİ

Aslında Hosseini'nin transferi filmleri aratmayacak heyecana sahne olmuştu. Sözleşmesinde '100 bin + 240 bin dolar yetiştirme bedeli ile serbest kalır' maddesi bulunan genç futbolcuyu Trabzonspor Türkiye'ye getirmiş ancak İran ekibi pasaportuna el koymuştu. Futbolcu Türkiye'ye gelse de imza atmadan geri dönmüştü. Ardından İstiklal ile 600 bin dolara el sıkışılmıştı. Ortaya çıkan 220 bin dolar tutarındaki fazlalık ödemenin, 120 bin doları Hosseini tarafından, 55 bin dolarlık kısmı menajeri tarafından ve 45 bin dolarlık kısmı da Trabzon tarafından karşılandı. Eğer serbest kalma maddesi kullanılsaydı futbolcu 30 gün forma giyemeyecekti. İşte bu zorlu süreç sonunda gelen Hosseini yüz güldürdü.



İKİ KEZ SAHNE ALDI

2018-19'da 25'i lig olmak üzere 29 karşılaşmada bordomavili formayı giyen Hosseini, bu sezon da şu ana kadar 15 maçta görev aldı. Hosseini defanstaki sağlam duruşunun yanı sıra zaman zaman ileride gol kovalamasıyla da dikkat çekti. Geçen sezon Türkiye Kupası'nda fileleri havalandırmasının ardından bu sezon da penaltıdan gol buldu.