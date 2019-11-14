Trabzonspor'da Onazi ve Avdijaj’a ocaka kadar süre - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Onazi ve Avdijaj’a ocaka kadar süre

Trabzonspor'da Onazi ve ’a ocaka kadar süre

Trabzonspor'da Onazi ve Avdijaj’a ocaka kadar süre

Trabzonspor'da Onazi ve topun ağzında... Yönetim sakatlığı geçmeyen Onazi ve takıma katkı sağlayamayan Avdijaj’a ayına kadar süre verdi. Kalan 6 maçta durumlarında bir değişiklik olmazsa 2 oyuncunun da gözden çıkarılacağı gelen bilgiler arasında.

Trabzonspor'da Onazi ve topun ağzında... Njeryalı futbolcu Onazi bu sezon hiçbir maçta oynayamadı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Onazi bir türlü iyileşemedi. Onazi'nin bu durumu yönetimi ve Ünal Karaman'ı mutsuz etti. Bu arada Kosovalı oyuncu Avdijaj da bekleneni veremezken disiplinsiz hareketleri nedeniyle iyice gözden düştü.



Bordo-Mavili yönetimin 2 oyuncuya süre verdiği ve kalan 6 maçta durumlarında bir değişiklik olmazsa 2 oyuncunun da gözden çıkarılacağı gelen bilgiler arasında.

  1. 14.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da Onazi ve Avdijaj’a ocaka kadar süre haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN