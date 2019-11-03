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03 Kasım 2019, Pazar
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Yıldızlar Ada’nın yolunu tuttu

Yıldızlar Ada’nın yolunu tuttu

'da sakatlıkları bulunan yıldız isimler ve , kendi özel doktorlarında olmak için 'nin yolunu tuttu.

Bordo-mavililerin iki sakat ismi Sturridge ve , 'ye gitti. İki yıldız oyuncunun burada kendi doktorlarında olacağı belirtildi. Mikel'in doktorundan kulübe olumlu bilgiler gelirken, Sturridge'nin durumuyla ilgili de kısa süre içinde rapor geleceği öğrenildi.

  1. 3.11.2019
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