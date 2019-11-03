Yıldızlar Ada’nın yolunu tuttu

Bordo-mavililerin iki sakat ismi Sturridge ve John Obi Mikel, İngiltere'ye gitti. İki yıldız oyuncunun burada kendi doktorlarında tedavi olacağı belirtildi. Mikel'in doktorundan kulübe olumlu bilgiler gelirken, Sturridge'nin durumuyla ilgili de kısa süre içinde rapor geleceği öğrenildi.