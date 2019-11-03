Yıldızlar Ada’nın yolunu tuttu
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan yıldız isimler John Obi Mikel ve Daniel Sturridge, kendi özel doktorlarında tedavi olmak için İngiltere'nin yolunu tuttu.
Bordo-mavililerin iki sakat ismi Sturridge ve John Obi Mikel, İngiltere'ye gitti. İki yıldız oyuncunun burada kendi doktorlarında tedavi olacağı belirtildi. Mikel'in doktorundan kulübe olumlu bilgiler gelirken, Sturridge'nin durumuyla ilgili de kısa süre içinde rapor geleceği öğrenildi.
- 3.11.2019
-
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Yıldızlar Ada’nın yolunu tuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.