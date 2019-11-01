Hedef 4’te 4

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor önümüzdeki 4 maçın üçünü sahasında oynayacak. Üst üste Göztepe ve Alanyaspor'u ağırlayacak Fırtına, ardından A.Gücü deplasmanına gidecek ve G.Saray'ı konuk edecek. Bu periyottan 12 puan hedefleyen bordo-mavililerde, taraftar ligin zirvesini etkileyecek müsabakaları beklemeye başladı. Trabzonlu Gençler tribün lideri Mehmet Fındıkçı, "O sene bu sene diyorsak takımımızı son düdüğe kadar destekleyeceğiz" ifadesini kullandı.

GÖZTEPE ŞANSSIZLIĞI BİTECEK

Trabzonspor uzun bir aradan sonra Süper Lig'e geri dönen Göztepe karşısında, lige çıktıktan sonra içeride oynadığı iki maçı da kazanamadı. Söz konusu periyotta bir beraberlik alan ve bir kez kaybeden bordo-mavili takım, yarın rakibi karşısındaki iç saha şansızlığını kırmak istiyor.

SAHASINDA 25 PUAN KAZANDI

Karadeniz ekibinin iç sahada bileği bükülmüyor. 17 Şubat 2019'daki 2-0'lık Alanyaspor mağlubiyetinin ardından ligde iç sahada oynadığı maçlarda kaybetmeyen bordo-mavililer, 9 maçlık seride 8 galibiyet alırken, bir kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Şimdi amaç Göztepe'yi de yıkarak seriyi sürdürmek.

TURKCELL'DEN SÜPER HİZMET

Şenol Güneş Stadı, Turkcell-Huawei teknolojisiyle 5G altyapısına kavuştu. Statta artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamaları üzerinden zengin bir maç izleme deneyimi yaşanabilecek. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin "Bu proje için başta Başkan Ahmet Ağaoğlu olmak üzere tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ederiz" diye konuştu.

PFDK'DAN AĞIR BİR CEZA GELDİ

PFDK, Trabzonspor'a ceza kesti. Kurul dün yaptığı toplantıda, Başakşehir deplasmanında kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle misafir tribün Güney Üst A Blok'ta yer alan taraftarların passoliglerinin bir maçlığına engellenmesine ve 45 bin TL para ceza verilmesine hükmetti.