Trabzonspor Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
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maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

, ’in 10’uncu haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. yönetiminde ’nde yapılan ve başkan , genel sekreter Ömer Sağıroğlu, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar, sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven ve idar işler-tesisler sorumlusu Lokman Sadıklar’ın da bir bölümün izlediği antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ekuban, Abdülkadir Ömür, Mikel ve Abdulkadir Parkamk antrenmanda yer almadı. Sturridge'nin ise salonda çalıştığı belirtildi.

UZAK KÖYLERDEKİ ÇOCUKLARDAN ZİYARET
Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve 'nın desteğiyle yapılan 'Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleriyle Buluşuyor' projesi kapsamında ilkokul öğrencisi bordo-mavili minik taraftarlar kulübü ziyaret etti. Proje kapsamında bugün Tonya'dan Trabzon'a gelen ve gün içinde çeşitli spor tesislerini gezen öğrenciler, daha sonra Medical Park Stadyumu'nu ziyaret ettiler. Stadyum ziyaretinin ardından 'ne gelen öğrenciler başkan , ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR EN BÜYÜK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
sporcu Emre Akman ve 100 metre Türkiye 2'ncisi Oğuz Bulut, antrenmanı ziyaret ettiler. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi tarafından ilan edilen 'Gönüllülük Yılı' kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni ziyaret eden Akman ve Bulut, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar ardından kaleci Uğurcan Çakır'a penaltı atışı yaparak en büyük hayallerini gerçekleştirdiler. Emre Akman, "Bugün hayatımızın en mutlu günlerinden biri yaşadık, en büyük hayalimizi gerçekleştirdik. Kulübümüze çok teşekkür ederiz" dedi.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

KRASNODAR FK MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI
Bu arada Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda deplasmanda oynayacağı Krasnodar maçı misafir tribün biletleri, "e-bilet.trabzonspor.org.tr" adresi üzerinden satışa sunuldu. Misafir tribün bilet fiyatlarının 50 TL (8 Euro-9 Dolar) olarak belirlendiği, sınırlı sayıda olan müsabaka biletlerinin satışının ?3 Kasım 2019 Pazar günü 23.59'a kadar devam edeceği belirtildi.

  1. 31.10.2019
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