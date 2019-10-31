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31 Ekim 2019, Perşembe
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Trabzonspor'dan Sörloth bombası!

Trabzonspor Süper Lig2in 9. haftasında çıktığı zorlu Başakşehir deplasmanından 2-2'lik skorla ayrıldı. Bordo-mavililere 1 puanı karşılaşmanın 90+6'ıncı dakikasında muhteşem bir kafa golüyle fileleri havalanadıran Alexander Sörloth getirdi. Trabzonspor ligde çıktığı 9 maçta 6 gol 3 asist yapan Norveçli futbolcusu için atağa kalktı işte detaylar...
31 Ekim 2019 Perşembe 07:24
Trabzonspor'dan Sörloth bombası!

Trabzonspor sezon başında Cyrstal Palace'ın forveti Alexander Sörloth'u 2 yıllığına kiralamıştı.

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Trabzonspor'dan Sörloth bombası!

Sözleşmeye göre Norveçli oyuncu gelecek yıl maçların (Lig ve Avrupa Kupası) yarısında ilk 11 çıkarsa 6 milyon euro'ya satın alma maddesi otomatikman devreye girecek.

Trabzonspor'dan Sörloth bombası!

Yönetim ise performansından memnun olduğu 23 yaşındaki oyuncu için gelecek sezonu beklemeyi düşünmüyor.

Trabzonspor'dan Sörloth bombası!

Fırtına bu yıl sonunda İngiliz ekibinin kapısını çalarak daha uygun bir rakama bonservisini almaya çalışacak.

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Trabzonspor'dan Sörloth bombası!

BİR GÖZÜ ALTYAPIDA

Tam bir 'futbolcu fabrikası' olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın bir gözü altyapıda.

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