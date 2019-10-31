Trabzonspor'dan Sörloth bombası!

Trabzonspor Süper Lig2in 9. haftasında çıktığı zorlu Başakşehir deplasmanından 2-2'lik skorla ayrıldı. Bordo-mavililere 1 puanı karşılaşmanın 90+6'ıncı dakikasında muhteşem bir kafa golüyle fileleri havalanadıran Alexander Sörloth getirdi. Trabzonspor ligde çıktığı 9 maçta 6 gol 3 asist yapan Norveçli futbolcusu için atağa kalktı işte detaylar...

31 Ekim 2019 Perşembe 07:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





