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18 Ekim 2019, Cuma
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Başkanı açıklamalarda bulundu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu

Başkanı , bordo-mavili kulübün divan kurulu toplantısında konuştu. Ağaoğlu, "UEFA'nın Türk futboluna nasıl bir bakış içerisinde olduğunu asker selamına açtığı soruşturmadan anlayabilirsiniz ama oradan da bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Başkanı divan kurulu toplantısında konuştu. Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA'nın asker selamı nedeniyle soruşturma açmasıyla ilgili birçok önemli konuya değindi.

Ahmet Ağaoğlu flaş UEFA açıklaması!

İşte Ağaoğlu'nun açıklamalarının satır başları:

"5-6 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa'da mücadele ediyoruz. UEFA ile masada çok büyük bir mücadele verdik, oturduk ve yaptığımız ekonomik hamlelerin hepsini anlattık. UEFA'nın gelirlerimize el koymasının ardından CAS'a şikayet dilekçesinde bulunduk. 18 Aralık'ta tahmin ediyorum ki CAS'a açtığımız UEFA'yla ilgili davanın sonucu açıklanır. UEFA da bize net olarak bundan memnun olmadıklarını iletti. 6 saat yolculuk yapıyoruz, Madrid'e gidiyoruz."

"Biz Avrupa Ligi'nden para kazanacağımıza üstüne cebimizden para veriyoruz. Galibiyet ve beraberlikte verilen miktarlar TFF'nin Süper Lig'de verdikleriyle hemen hemen aynı."

"UEFA'nın Türk futboluna nasıl bir bakış içerisinde olduğunu asker selamına açtığı soruşturmadan anlayabilirsiniz ama oradan da bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum."

"UEFA'nın verdiği cezalar yüzünden en önemli oyuncularımızdan Kucka'yı Parma kulübüne satmak zorunda kaldık ama diğer kulüplerimiz borçlarına bakmadan daha da borçlanmaya devam ettiler."

"Taahütnameyi imzaladıktan sonra gelirlerimizin çoğunu bankaya göndermek zorunda kalıyoruz."

"Bankalar kurulu ile yaptığımız anlaşma sayesinde UEFA ile de artık uğraşmak zorunda kalmayacağız."

  1. 18.10.2019
  2. Güncelleme: 18.10.2019 15:39
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