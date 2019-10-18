Trabzonspor'dan Mehmetçik'e tam destek
Trabzonspor Divan Genel Kurulu'nda toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tam destek geldi. Salonda bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Divan Kurulu üyeleri asker selamı yaparak Mehmetçik'e destek verdi.
Trabzonspor'da Divan Kurulu, Kadir Özcan Tesisleri'nde saat 14.00'da toplandı.
Toplantı öncesinde ise Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bordo-mavili kulübün divan kurulu üyelerinden anlamlı bir hareket geldi.
Trabzonspor Divan Kurulu öncesinde Barış Pınarı Harekatın'da görev yapan Mehmetçik'e selam gönderildi.
Salondaki herkes ayağa kalkarak asker selamı verdi.
"ŞENOL GÜNEŞ'TEN DERS ALINMALI"
Trabzonspor Divan Genel Kurulu'nda konuşan divan başkanı Ali Sürmen, Şenol Güneş vurgusu yaptı.
İşte Ali Sürmen'in açıklaması:
"Bu genel kurul nedeniyle katılamadığı için yada hastalığı nedeniyle mazeret bildirenlere teşekkür ediyoruz, hasta olanlara acil şifa diliyoruz. Yine hepimizin günlerdir hassasiyet duyduğu ve bu vatan toprağı için şehit olan askerlerimizi yine minnetle anıyoruz. Gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. 2020 Avrupa Futbol şampiyonasının her grubunda mücadele eden Türk Milli Takımı'nın bu genç fidanları bize çok güzel şeyler yaşatıyorlar. Başında olan değerli hocamız Şenol Güneş'in bunu yaşamış ve yaşatmış olmasından kaynaklıdır. Türk milli takımını mükemmel yerlere giriyor. Bundan bütün futbol camiasının ders alıp gençlere güvenmesi gerekir. Trabzonspor'da güvendiğimiz gençlerin bizi mahcup etmediği gibi. Gençlere güven ve Trabzon camiasındaki futbola bağlılık amatörden gelmektedir. Biz amatöre katkı sağlayacak çalışmalar yapmazsak gençlerin gelmeleri hayal olur. Eski semt sahalarımız artık yok. Elimizde neredeyse bir şey kalmadı. Asıl hepimizin arzu ettiği Avni Aker ve Yavuz Selim'in yerinde yapılan alandaki sahanın amatör futbola hizmet edecek şekilde düzenlenmesidir. Kurumların ASKF'nin taleplerini ciddiye almasını bekliyoruz ve Trabzonspor camiası olarak bu bizim beklentimizdir"
- 18.10.2019
- Güncelleme: 18.10.2019 14:42
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Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
Toplam 1
Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
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Marcao: Terim bir hocadan fazlası
Toplam 1
Yorum
sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
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Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararına cevap!
Toplam 2
Yorum
fb40 fenerbahçenin hangi itirazına olumlu karar verdiler ki fenerbehçe barcolana ve real madrid karmasından takıp kursa bile TFF şampiyon yapmaz
Trabzonspor'dan Mehmetçik'e tam destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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