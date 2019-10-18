Trabzonspor'dan Mehmetçik'e tam destek

Trabzonspor'da Divan Kurulu, Kadir Özcan Tesisleri'nde saat 14.00'da toplandı.

Toplantı öncesinde ise Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bordo-mavili kulübün divan kurulu üyelerinden anlamlı bir hareket geldi.

Trabzonspor Divan Kurulu öncesinde Barış Pınarı Harekatın'da görev yapan Mehmetçik'e selam gönderildi.

Salondaki herkes ayağa kalkarak asker selamı verdi.

"ŞENOL GÜNEŞ'TEN DERS ALINMALI"

Trabzonspor Divan Genel Kurulu'nda konuşan divan başkanı Ali Sürmen, Şenol Güneş vurgusu yaptı.

İşte Ali Sürmen'in açıklaması:

"Bu genel kurul nedeniyle katılamadığı için yada hastalığı nedeniyle mazeret bildirenlere teşekkür ediyoruz, hasta olanlara acil şifa diliyoruz. Yine hepimizin günlerdir hassasiyet duyduğu ve bu vatan toprağı için şehit olan askerlerimizi yine minnetle anıyoruz. Gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. 2020 Avrupa Futbol şampiyonasının her grubunda mücadele eden Türk Milli Takımı'nın bu genç fidanları bize çok güzel şeyler yaşatıyorlar. Başında olan değerli hocamız Şenol Güneş'in bunu yaşamış ve yaşatmış olmasından kaynaklıdır. Türk milli takımını mükemmel yerlere giriyor. Bundan bütün futbol camiasının ders alıp gençlere güvenmesi gerekir. Trabzonspor'da güvendiğimiz gençlerin bizi mahcup etmediği gibi. Gençlere güven ve Trabzon camiasındaki futbola bağlılık amatörden gelmektedir. Biz amatöre katkı sağlayacak çalışmalar yapmazsak gençlerin gelmeleri hayal olur. Eski semt sahalarımız artık yok. Elimizde neredeyse bir şey kalmadı. Asıl hepimizin arzu ettiği Avni Aker ve Yavuz Selim'in yerinde yapılan alandaki sahanın amatör futbola hizmet edecek şekilde düzenlenmesidir. Kurumların ASKF'nin taleplerini ciddiye almasını bekliyoruz ve Trabzonspor camiası olarak bu bizim beklentimizdir"