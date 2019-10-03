Haydı Fırtınam!

İlk maçında deplasmanda İspanya ekibi Getafe'ye 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, C Grubu'nda ikinci hafta mücadelesinde sahasında İsviçre temsilcisi Basel'i ağırlayacak. Trabzonspor, taraftarının da desteğiyle zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruptaki ilk 3 puanını hanesine yazdırmak ve yarışa ortak olmak istiyor. Şenol Güneş Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek. Basel, ilk hafta Krasnodar'ı 5-0'la geçmişti.

BASKI YAP, PLANI BOZ

Beşiktaş galibiyetinin morali ile maça çıkmaya hazırlanan bordo-mavililer, Basel engelini geçip hem gruptaki ilk galibiyetini elde etmek hem de çıkışını sürdürmek istiyor. Beşiktaş maçındaki gibi baskı kurarak ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü elinde tutmayı amaçlayan teknik direktör Ünal Karaman, rakibin tüm planını bozacak. Beşiktaş derbisindeki gibi oynamayı düşünen 53 yaşındaki hocanın sağ açıkta görevlendireceği Kamil Ahmet Çörekçi'den de sık sık orta sahaya yardım etmesini istediği de öğrenildi.

MECBURİ REVİZYON

Ünal Karaman, hafif sakatlığı bulunan Sosa'yı bugün dinlendirip yerine Doğan Erdoğan'ı görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi. Forvet hattında da Sörloth'u kulübeye çekerek Sturridge'yi 11'e alabilir. Karaman'ın stoperde de Campi'ye görev vermesi bekleniyor.

UEFA'DA 83. MAÇ

Trabzonspor, Basel ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adı altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 83. karşılaşmasına çıkacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982- 83 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordomavililer, bugüne dek oynadığı 82 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 28 kez yenildi. Fileleri 113 kez havalandırdı, kalesinde 109 gol gördü.

131 MAÇTA 50 GALİBİYET

Fırtına bugün, Avrupa kupalarındaki 131. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 130 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 47 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 173 gol gördü.

KARAMAN İLE 6. KEZ

Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eleyen bordo-mavililer, playoff turunda da deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan'ın AEK takımına sahasında 2-0 kaybetmesine karşın gruplara kaldı. Karadeniz ekibi, gruptaki ilk maçında da İspanya temsilcisi Getafe'ye 1-0 kaybetti. Ekibimiz, bu sezon teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Avrupa kupalarındaki 6. maçına çıkacak. Bordo-mavililer bu periyotta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

İSVİÇRE SİFTAHI

Bordo-mavililer, tarihinde ilk kez bir İsviçre takımına karşı mücadele edecek. Basel takımı ise Türk ekipleriyle 3. kez karşılaşıyor. İsviçre temsilcisi, daha önce UEFA Kupası'nda 2003- 04'te sahasında 2-1 yenildiği Malatya'yı deplasmanda 2-0 yenerek turu geçti. 1996- 97'de de Antalyaspor'u İntertoto Kupası'nda 5-2 mağlup ederek üst tura çıktı.

TRİBÜN KAPAMA CEZASI VERİLDİ

UEFA, Sparta Prag ile Şenol Güneş Stadı'nda oynanan karşılaşmada, güney kale arkasındaki bazı bloklardan atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası verdi. Basel karşılaşmasında Güney Kale Arkası Üst A Blok, G Blok, Alt I, J, K ve L bloklarının bloke edildiği, ilgili tribünlere kesinlikle taraftar girişinin olmayacağı belirtildi. Bu taraftarların diğer bloklardan bilet satın alabileceği dile getirildi.

6-0 KAZANMIŞTI

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007- 2008 sezonunda İntertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla geçerek, 130 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

MANDIRALI ÖNDE

Temsilcimizin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu eski golcüsü Hami Mandıralı oldu. Karadeniz ekibinin unutulmaz santrforu, Avrupa kupalarında toplamda 23 kez fileleri sarsmıştı.