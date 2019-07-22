Sparta Prag'ın Trabzonspor korkusu!
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile eşleşti. Sparta Prag cephesinden yapılan açıklamalarda Trabzonspor'a karşı son derece temkinli yaklaşılıyor. İşte Sparta Prag teknik direktörü Jilek'in açıklamaları...
Sparta Prag Teknik Direktörü Jilek, eşleşebilecekleri en zor takıma karşı oynayacaklarını söylerken, " Trabzonspor eşleşebileceğimiz en zor takımlardan biri. Geçen sezon ligi 4. sırada bitirdiler. Kaliteli bir takımlar ve kaliteli oyunculara sahipler. Ligde son haftalara kadar şampiyonluk için mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.
HANOUSEK: "MUHTEMELEN ZOR TAKIMLA EŞLEŞTİK"
Sparta Prag futbolcusu Hanousek ise yaptığı açıklamada, "Muhtemelen mümkün olan en zor rakiple eşleştik. Ancak Avrupa Ligi'nde ilerlemek istiyorsak kazanmak zorundayız. Bunun için her şeyi yapacağız.
- 22.07.2019
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Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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