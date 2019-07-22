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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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'ın korkusu!

Sparta Prag'ın Trabzonspor korkusu!

, ön eleme turunda Çekya temsilcisi ile eşleşti. Sparta Prag cephesinden yapılan açıklamalarda Trabzonspor'a karşı son derece temkinli yaklaşılıyor. İşte Sparta Prag Jilek'in açıklamaları...

Jilek, eşleşebilecekleri en zor takıma karşı oynayacaklarını söylerken, " eşleşebileceğimiz en zor takımlardan biri. Geçen sezon ligi 4. sırada bitirdiler. Kaliteli bir takımlar ve kaliteli oyunculara sahipler. Ligde son haftalara kadar şampiyonluk için mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

HANOUSEK: "MUHTEMELEN ZOR TAKIMLA EŞLEŞTİK"

Sparta Prag futbolcusu Hanousek ise yaptığı açıklamada, "Muhtemelen mümkün olan en zor rakiple eşleştik. Ancak 'nde ilerlemek istiyorsak kazanmak zorundayız. Bunun için her şeyi yapacağız.

  1. 22.07.2019
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