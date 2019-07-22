Sparta Prag'ın Trabzonspor korkusu!

Sparta Prag Teknik Direktörü Jilek, eşleşebilecekleri en zor takıma karşı oynayacaklarını söylerken, " Trabzonspor eşleşebileceğimiz en zor takımlardan biri. Geçen sezon ligi 4. sırada bitirdiler. Kaliteli bir takımlar ve kaliteli oyunculara sahipler. Ligde son haftalara kadar şampiyonluk için mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

HANOUSEK: "MUHTEMELEN ZOR TAKIMLA EŞLEŞTİK"

Sparta Prag futbolcusu Hanousek ise yaptığı açıklamada, "Muhtemelen mümkün olan en zor rakiple eşleştik. Ancak Avrupa Ligi'nde ilerlemek istiyorsak kazanmak zorundayız. Bunun için her şeyi yapacağız.



