Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan kura değerlendirmesi
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi 3. tur elemesinde karşılaşacakları Sparta Prag'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağaoğlu, "Kurayı en iyi değerlendirecek kişi ben değilim, yanımda oturuyor: Filip Novak. Onun misafiri olacağız. Oradaki kamp masraflarını da kendisi karşılayacak." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle eşleşti.
Temsilcimiz ilk maçını 8 Ağustos'ta deplasmanda rövanşını ise 15 Ağustos'ta kendi sahasında oynayacak.
Trabzonspor Başkanı kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulundu. Aspor canlı yayınına katılan Ağaoğlu, "Sparta Prag için en iyi bilgiyi bilen Novak. Bizi Çek Cumhuriyeti'nde ağırlayacak, otel masraflarını karşılayacak." dedi.
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