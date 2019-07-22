Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
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'un 'ndeki rakibi belli oldu

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. 'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle temsilcilerimiz ve 'un rakipleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nin ardından 'nde de 3. eleme turu kura çekimi heyecanı yaşanıyor.... Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı kupasında 3. eleme turu eşleşmeleri, 'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilen kuralarla belli oldu.

TRABZONSPOR'UN UEFA AVRUPA LİGİ 3. ÖN ELEME TURUNDAKİ RAKİBİ SPARTA PRAG OLDU.

YENİ MALATYASPOR, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE OLIMPIJA'YI ELEMESİ HALİNDE, QUAY NOMADS-PARTIZAN GALİBİYLE EŞLEŞECEK.

SPARTA PRAG'I TANIYALIM

Çekya Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 3'üncü sırada bitiren Sparta Prag, Şampiyonluk Grubu'nda da 3'üncü sırada yer aldı ve UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda mücadele etme hakkı kazandı. Prag ekibinin kadrosunda bir dönem Galatasaray forması da giyen Semih Kaya ile ülkemizde Mersin İdman Yurdu ve Karşıyaka formalarını terleten kaleci David Bicik de yer alıyor. Çekya Ligi'nde 12 şampiyonluğu bulunan Sparta Prag, maçlarını 18944 koltuk kapasiteli Generali Arena'da oynuyor. Çekya temsilcisinin kadrosunda ayrıca adı Galatasaray ile anılan forvet oyuncusu Benjamin Tetteh de bulunuyor.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan kura değerlendirmesi

  1. 22.07.2019
  2. Güncelleme: 22.07.2019 16:04
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