Trabzonsporlu Ekuban'ın hedef şampiyonluk
İngiliz ekibi Leeds United'dan bonservisi alınan Ekuban, gelecek sezon için iddialı konuştu.
İngiliz ekibi Leeds United'dan bonservisi alınan Ekuban, gelecek sezon için iddialı konuştu. Bu sezon 8 gol, 3 asist ile oynayan 25 yaşındaki forvet, alışma sürecini atlattığını ve seneye çok daha iyi bir performans sergileyeceğinin sözünü verdi. Ganalı golcü, Fırtına'nın hedefleriyle ilgili olarak ise "Bu sezon bazı kritik anlarda şanssızlıklar yaşadık. Ancak gelecek sezon şampiyonluk için savaşacağız" dedi.
- 29.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
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