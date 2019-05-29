Trabzonsporlu Ekuban'ın hedef şampiyonluk

İngiliz ekibi Leeds United'dan bonservisi alınan Ekuban, gelecek sezon için iddialı konuştu. Bu sezon 8 gol, 3 asist ile oynayan 25 yaşındaki forvet, alışma sürecini atlattığını ve seneye çok daha iyi bir performans sergileyeceğinin sözünü verdi. Ganalı golcü, Fırtına'nın hedefleriyle ilgili olarak ise "Bu sezon bazı kritik anlarda şanssızlıklar yaşadık. Ancak gelecek sezon şampiyonluk için savaşacağız" dedi.