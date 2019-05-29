Trabzonsporlu Ekuban'ın hedef şampiyonluk – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Trabzonsporlu 'ın hedef şampiyonluk

Trabzonsporlu Ekuban'ın hedef şampiyonluk

ekibi 'dan bonservisi alınan , için iddialı konuştu.

ekibi 'dan bonservisi alınan , gelecek sezon için iddialı konuştu. Bu sezon 8 gol, 3 asist ile oynayan 25 yaşındaki forvet, alışma sürecini atlattığını ve seneye çok daha iyi bir performans sergileyeceğinin sözünü verdi. Ganalı golcü, Fırtına'nın hedefleriyle ilgili olarak ise "Bu sezon bazı kritik anlarda şanssızlıklar yaşadık. Ancak şampiyonluk için savaşacağız" dedi.

  1. 29.5.2019
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