Tedaviye devam

İki oyuncunun da kritik maça yetiştirilmesi için sağlık kurulu seferber olmuş durumda.

Ağaoğlu'ndan kampa ziyaret

Başkan Ahmet Ağaoğlu, takımın Antalya Belek'teki kampını ziyaret etti. Burada Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularla görüşen Ahmet Ağaoğlu'nun bir hayli keyifli olduğu gözlendi.



Batuhan stopere

Trabzonspor'da stoper yokluğunda teknik direktör Ünal Karaman orta saha oyuncusu Batuhan Artarslan'ı stoper bölgesinde deniyor. Antrenmanlarda 24 yaşındaki ismi hep bu bölgede oynatan Karaman'ın sezonun ikinci yarısında da Batuhan'ı esas mevkii olan orta sahada değil de stoperde görevlendirmeyi planladığı öğrenildi.



Bir otelde 3 takım

Trabzonspor'un Belek'te kamp yaptığı otelde aynı zamanda Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor takımları da kamp yapıyor. Otel içerisinde kendilerine ayrılan bölümlerde konaklayan takımlar, antrenmanlarını ise yan yana sahalarda gerçekleştiriyor.



Yusuf Yazıcı ortayı kapattı

Onazi ve Jose Sosa'nın yokluğunda orta sahada Yusuf Yazıcı daha fazla sorumluluk aldı. Antrenmanlarda yapılan çift kale maçlar sırasında savunmadan çıkan hemen her topu alan ve dağıtan genç oyuncu, bu özverisi ile Karaman'ın da taktirini topladı.



Sosa ve Abdülkadir konuşacak

Trabzonspor'un Antalya kampında bugün Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür basın toplantısı düzenleyecek. İki oyuncunun basın toplantısı saat 14.00'te takımın kamp yaptığı otelde gerçekleşecek.