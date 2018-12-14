İyi bir takımız – Fotomaç – 14 Aralık 2018
14 Aralık 2018, Cuma
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İyi bir takımız

İyi bir takımız
ekibinin sağ beki Pereira, 'ı yenerek taraftarlarını mutlu edeceklerini söyledi. 34 yaşındaki Portekizli savunmacı, "Biz, rakibimizden iyi bir takımız ve 3 puan alacağız. Hedefimiz hem zirveye çıkmak hem de taraftarımızı mutlu etmek. Her takımı yenecek gücümüz var" ifadesini kullandı.
  1. 14.12.2018
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