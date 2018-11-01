Bizimle kal Hugo
Taraftarlar, ayrılık mesajı veren Rodallega’yı mesaj yağmuruna tuttu
NE DEMİŞTİ?
Rodallega, Kolombiya medyasına yaptığı açıklamada, "Americo of Cali'den teklif aldım. Deportivo Cali ile de görüşmelerimiz var. Trabzonspor'la şu an sözleşmem sürüyor. Aralıkta ayrılabilirim. Ülkemde oynamak hayalim. Ancak bonservis bedelimi ödemek istemiyorlar" demişti.
- 1.11.2018
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
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