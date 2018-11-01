Bizimle kal Hugo – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    kal Hugo

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    Taraftarlar, ayrılık mesajı veren Rodallega’yı mesaj yağmuruna tuttu

    Süper Lig'de bu sezon 10 haftada 5 gol atan Hugo Rodallega'nın ülkesine dönebileceğini açıklaması, taraftarları üzdü. Bordomavililer, Kolombiyalı forvetin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttu. Taraftarlar, "Seni bırakmayacağız", " devam edeceksin" diyerek, Rodallega'dan kalmasını istediler. Kontratı sezon sonunda sona erecek olan Rodallega'nın takımda kalıp kalmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. 33 yaşındaki oyuncu ile yönetimin devre arasında masaya oturması bekleniyor. Rodallega'nın yüksek performansını devam ettirmesi halinde yeni sözleşme önerilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    NE DEMİŞTİ?
    Rodallega, medyasına yaptığı açıklamada, "Americo of Cali'den teklif aldım. Deportivo Cali ile de görüşmelerimiz var. 'la şu an sözleşmem sürüyor. Aralıkta ayrılabilirim. Ülkemde oynamak hayalim. Ancak bonservis bedelimi ödemek istemiyorlar" demişti.
    1. 1.11.2018
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