Onazi parmak ısırttı – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Onazi parmak ısırttı

    Onazi parmak ısırttı

    25 yaşındaki Nijeryalı yıldız, 92 pasın 76’sında başarılı olarak zirvede yer aldı

    TRABZONSPOR'un Nijeryalı oyuncusu Onazi, Antalyaspor maçında istatistiklerde en önde yer aldı. 111 kez topla buluşan 25 yaşındaki futbolcu, 92 pasın 76'sında da isabet sağladı. Beş adam geçme girişiminin dördünde başarılı olan Onazi'nin performansı teknik ekibin taktirini topladı. Tecrübeli yıldız, Dünya Kupası'nda forma giyememenin hırsını takımına yansıtmaya çalıştığını belirterek, "Bana bu şansı tanımayanlara kalitemi göstereceğim" diye konuştu.
    1. 30.10.2018
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