Şanssız Fırtına! – Fotomaç – 28 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Şanssız Fırtına!

    Şanssız Fırtına!

    Pereira sakatlandı, direğe takıldı Doukara’nın golüne (Pen.) cevap verdi.

    Geçtiğimiz hafta Erzurumspor ile 0-0 berabere kalarak zirve yürüyüşünde yara alan dün de 'a 2 puan kaptırdı: 1-1. Mutlak galibiyet için Ege ekibinin karşısına çıkan Fırtına dün iki büyük şanssızlık birden yaşadı. Bu sezon 9 maçta 4 asist yapan ve hızlı bindirmeleri ile rakipleri bunaltan Pereira karşılaşma öncesi ısınırken sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı. Yerine oynayan , maç eksiği nedeniyle fazlasıyla aksadı. Ardından başka bir talihsizlik daha yaşandı.

    RODALLEGA 12. KEZ DİREĞE TAKILDI
    Attığı 5 golle bu sezon gol yükünü sırtlayan bir kez daha direğe takıldı. 33 yaşındaki Kolombiyalı forvetin muhteşem vuruşu direkten dışarı çıktı. Geçen haftaki maçında da bir vuruşu direkte patlayan tecrübeli yıldızın direk şanssızlığı devam ediyor. Fırtına ile 52 maça çıkan ve fileleri 24 kez sarsan tecrübeli yıldız, son iki sezonda direkleri aşamıyor. 'nın bordo- mavili forma ile toplam 12 tane şutu direkten döndü.

    PENALTI TARTIŞMASI
    Karşılaşmanın hakemi dün iki kritik karara imza attı. İlk devrede ile gelişen atakta ofsayt olmayan pozisyonda yardımcısına uyarak ofsayt veren Uğurlu, 90+3'te ise vermedi. 'un ceza alanında 'ı indirmesine devam diyen Uğurlu, VAR'ı da dinledi ama yine de penaltıyı vermedi. Trabzonsporlu taraftarlar maç sonrası, "Hafta içinde hakem aleyhine açıklama yaptı, o da bunun etkisi ile net penaltıyı vermedi" dediler.

    SALİH: PENALTI OLABİLİR
    Burak'ı uzatma anlarında ceza alanında düşüren maç sonrası, " olabilir de olmayabilir de. Pozisyonu izlemeden bir şey diyemeyeceğim" diyerek açık kapı bıraktı.

    HOSSEİNİ FARKI
    Fırtına'nın 22 yaşındaki stoperi Hosseni oynayınca Fırtına yenilmiyor. İranlı savunma oyuncusu; (0-2), (0-1) ve (1-2) yenilgilerinde yoktu.

    1. 28.10.2018
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