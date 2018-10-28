Şanssız Fırtına!

Geçtiğimiz hafta Erzurumspor ile 0-0 berabere kalarak zirve yürüyüşünde yara alan Trabzonspor dün de Antalyaspor'a 2 puan kaptırdı: 1-1. Mutlak galibiyet için Ege ekibinin karşısına çıkan Fırtına dün iki büyük şanssızlık birden yaşadı. Bu sezon 9 maçta 4 asist yapan ve hızlı bindirmeleri ile rakipleri bunaltan Pereira karşılaşma öncesi ısınırken sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı. Yerine oynayan Zeki Yavru, maç eksiği nedeniyle fazlasıyla aksadı. Ardından başka bir talihsizlik daha yaşandı.



RODALLEGA 12. KEZ DİREĞE TAKILDI

Attığı 5 golle bu sezon gol yükünü sırtlayan Rodallega bir kez daha direğe takıldı. 33 yaşındaki Kolombiyalı forvetin muhteşem vuruşu direkten dışarı çıktı. Geçen haftaki Erzurum maçında da bir vuruşu direkte patlayan tecrübeli yıldızın direk şanssızlığı devam ediyor. Fırtına ile 52 maça çıkan ve fileleri 24 kez sarsan tecrübeli yıldız, son iki sezonda direkleri aşamıyor. Rodallega'nın bordo- mavili forma ile toplam 12 tane şutu direkten döndü.

PENALTI TARTIŞMASI

Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu dün iki kritik karara imza attı. İlk devrede Burak ile gelişen atakta ofsayt olmayan pozisyonda yardımcısına uyarak ofsayt veren Uğurlu, 90+3'te ise penaltı vermedi. Salih Dursun'un ceza alanında Burak'ı indirmesine devam diyen Uğurlu, VAR'ı da dinledi ama yine de penaltıyı vermedi. Trabzonsporlu taraftarlar maç sonrası, "Hafta içinde Antalyaspor hakem aleyhine açıklama yaptı, o da bunun etkisi ile net penaltıyı vermedi" dediler.



SALİH: PENALTI OLABİLİR

Burak'ı uzatma anlarında ceza alanında düşüren Salih Dursun maç sonrası, "Penaltı olabilir de olmayabilir de. Pozisyonu izlemeden bir şey diyemeyeceğim" diyerek açık kapı bıraktı.



HOSSEİNİ FARKI

Fırtına'nın 22 yaşındaki stoperi Hosseni oynayınca Fırtına yenilmiyor. İranlı savunma oyuncusu; Başakşehir (0-2), Alanyaspor (0-1) ve Göztepe (1-2) yenilgilerinde yoktu.