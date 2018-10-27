Onazinin yeni saç stili dikkat çekti!

Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanan ve yoğun tedavi sonrası Antalyaspor maçına yetişen Onazi'nin imajı dikkat çekti. 25 yaşındaki Nijeryalı ön libero, saçına taktığı ilginç süslerde şaşırttı. Mücadele öncesi 3 sarı kant ile sınırda bulunan tecrübeli futbolcu kart görmesi halinde Bursaspor'a karşı görev yapamayacak. Ancak sınırda geçmeyi başardı.
27 Ekim 2018 Cumartesi, 21:41:32
Güncelleme: 00:42:09
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Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanan ve yoğun tedavi sonrası Antalyaspor maçına yetişen Onazi'nin imajı dikkat çekti.
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25 yaşındaki Nijeryalı ön libero, saçına taktığı ilginç süslerde şaşırttı.
Mücadele öncesi 3 sarı kant ile sınırda bulunan tecrübeli futbolcu kart görmesi halinde Bursaspor'a karşı görev yapamayacaktı.