Onazinin yeni saç stili dikkat çekti! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Onazi'nin yeni saç stili dikkat çekti!

    Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanan ve yoğun tedavi sonrası Antalyaspor maçına yetişen Onazi'nin imajı dikkat çekti. 25 yaşındaki Nijeryalı ön libero, saçına taktığı ilginç süslerde şaşırttı. Mücadele öncesi 3 sarı kant ile sınırda bulunan tecrübeli futbolcu kart görmesi halinde Bursaspor'a karşı görev yapamayacak. Ancak sınırda geçmeyi başardı.

    27 Ekim 2018 Cumartesi, 21:41:32 Güncelleme: 00:42:09
    Onazinin yeni saç stili dikkat çekti!

    Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanan ve yoğun tedavi sonrası Antalyaspor maçına yetişen Onazi'nin imajı dikkat çekti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Onazinin yeni saç stili dikkat çekti!

    25 yaşındaki Nijeryalı ön libero, saçına taktığı ilginç süslerde şaşırttı.

    Onazinin yeni saç stili dikkat çekti!

    Mücadele öncesi 3 sarı kant ile sınırda bulunan tecrübeli futbolcu kart görmesi halinde Bursaspor'a karşı görev yapamayacaktı.

    Onazinin yeni saç stili dikkat çekti!

    İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçından kareler...

    Onazinin yeni saç stili dikkat çekti!
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