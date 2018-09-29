Maç sonucu | Trabzonspor 4-2 Kasımpaşa | ÖZET
Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti. Trabzonspor'un golleri 44 ve 74.dakikalarda Burak Yılmaz, 53 ve 72.dakikalarda ise Rodellega'dan geldi. Kasımpaşa'nın gollerini 30.dakikada Samuel Emem Eduok, 37.dakikada ise Trezeguet attı.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada Rodallega'nın ceza alanı dışından sert şutunda, top direğin hemen yanından auta çıktı.
17. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanında Rodallega'nın penaltı noktasına yakın bir yerden kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta gitti.
21. dakikada İlhan Depe'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında Diagne'nin kafa vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak topu kontrol etti.
23. dakikada Eduok'un ceza yayı gerisinden sert vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak sol tarafına gelen topu güçlükle çeldi.
24. dakikada Rodallega'nın ceza alanı ön çizgisi üzerinden şutunda, kaleci Ramazan Köse yatarak topa sahip oldu.
25. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest atışta, ceza alanında iyi yükselen Toure'nin kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top auta çıktı.
29. dakikada Trezeguet'nin sağdan ortasında, Diagne'nin kafa vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak yatarak topa sahip oldu ve gol izni vermedi.
30. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sosa'nın kaptırdığı topu Pavelka, Eduok'a aktardı. Bu futbolcunun ceza alanı dışından sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Onur Recep Kıvrak'ın sağından filelerle buluştu: 0-1
37. dakikada Kasımpaşa skoru 2-0'a taşıdı. Orta alanda Onazi'den topu kapan Diagne, meşin yuvarlağı savunmanın arkasına koşu yapan Trezeguet'ye çıkardı. Bu futbolcu da ceza alanına girerek karşı karşıya kaldığı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın yanından topu filelere yolladı.
43. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Pereira'nın sağdan ortasında, ceza alanında Burak Yılmaz'ın altıpas çizgisi üzerinden kafa vuruşunda, top kaleci Ramazan Köse'nin sağından filelere gitti: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
- 29.9.2018 17:56
- Güncelleme: 29.9.2018 17:59
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 1
Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
Maç sonucu | Trabzonspor 4-2 Kasımpaşa | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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