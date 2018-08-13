Anlamlı hamle – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Anlamlı hamle

    Anlamlı hamle
    , 'ün adını tribüne verdi. Resmi siteden, "Eren Bülbül'ün isminin ölümsüzleşmesi adına Medical Park Stadyumu'nda bulunan kale arkası tribününe 2018-19 sezonu için 'Şehit Eren Bülbül Tribünü' adı verilmiştir" denildi.
    1. 13.8.2018
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