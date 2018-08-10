Trabzonspor 2 yaş gençleşti
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da bulunan yabancı oyuncuların yaş ortalaması 28.27 olurken, bu sezon ise 26.25.
5 KITADAN 11 YABANCI
11 yabancısı olan Trabzonspor'da 5 kıtadan oyuncu var. Güney Amerika'dan Sosa, İbanez ve Rodallega, Kuzey Amerika'dan Esteban, Afrika'dan Toure ve Onazi, Avrupa'dan Pereira, Kucka ve Novak ile Asya'dan Amiri ve Hosseini, bordomavili takımda yer alıyor.
- 10.8.2018
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Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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