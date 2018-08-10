Trabzonspor 2 yaş gençleşti – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    2 yaş gençleşti

    Trabzonspor 2 yaş gençleşti

    Geçtiğimiz sezon 'da bulunan yabancı oyuncuların yaş ortalaması 28.27 olurken, bu sezon ise 26.25.

    Karadeniz ekibinin en genç yabancıları 22 yaşındaki Hosseinil. En yaşlı yabancı ise 34 yaşındaki Portekizli sağ bek Pereira.

    5 KITADAN 11 YABANCI
    11 yabancısı olan 'da 5 kıtadan oyuncu var. 'dan Sosa, İbanez ve Rodallega, 'dan Esteban, Afrika'dan Toure ve Onazi, Avrupa'dan Pereira, Kucka ve Novak ile Asya'dan Amiri ve Hosseini, bordomavili takımda yer alıyor.
    1. 10.8.2018
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