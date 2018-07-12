Kone’de yeni taktik: Bekle

Malaga'lı Bakary Kone'yi bonservissiz almak isteyen Trabzonspor, bu oyuncu için bekleyişini sürdürüyor. Malaga, yeni sezonda düşünmediği 30 yaşındaki Burkino Faso'lu stoperden para kazanmak isterken, bordo- mavililer son ana kadar bekleme kararı verdiler.