Kone’de yeni taktik: Bekle – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    Kone’de yeni taktik: Bekle

    Kone’de yeni taktik: Bekle
    Malaga'lı Bakary Kone'yi bonservissiz almak isteyen Trabzonspor, bu oyuncu için bekleyişini sürdürüyor. Malaga, yeni sezonda düşünmediği 30 yaşındaki Burkino Faso'lu stoperden para kazanmak isterken, bordo- mavililer son ana kadar bekleme kararı verdiler.
    1. 12.7.2018
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