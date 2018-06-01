Sosa’nın menajeri çalışıyor – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    ’nın menajeri çalışıyor

    <a href="/index/sosa?id=0587fc5c-303e-4422-aaab-56bb8c2987f0" class="" rel="tag">Sosa</a>’nın menajeri çalışıyor
    Asbaşkan Hayrettin , 'nın 'e gideceği ddiaları ile ilgili konuştu. , "Özellikle yüksek maliyetli ve kulübün ödemeler ile ilgili zorluk yaşadığı oyuncuların menajerlerinin böyle bir çalışması var. Yurt içi yurt dışı. Ama şu ana kadar teklif ve netleşmiş bir durum yok. Sezon açılana dek bakacağız" dedi.
    1. 1.6.2018
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