Arsenal Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a servet teklif etmeye hazırlanıyor
Ada basını Trabzonspor’un genç oyuncusunu Arsenal’in çok istediğini öne sürdü.
Yeni göreve gelen Emery'nin de daha önce Wenger'in izleyip çok beğendiği Yusuf Yazıcı'yı takibe aldığı belirtildi.
Son milli maçta Cenk Tosun'a bir asist yapan Yusuf'un Arsenal'in oyun sistemine de uygun bir isim olduğu belirtilen haberde, İngiliz devinin bu oyuncu için 20 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdığı da vurgulandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise satmayacaklarını açıklamıştı. (Akşam)
- 31.5.2018 09:00
- Güncelleme: 31.5.2018 09:03
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Ozan Tufan Rize yolunda!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan hatalı ama bir yıl boyunca Ozan'ı hazır hale getiremeyen Aykut ve ekibi suçsuz mu.?Gitsin demiş,yeni hoca beğenirse ne olacak?Harcayın.
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Yorum
CimBom Aman gelmesin zaten bizim DEDE lere vericek paramız yok
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Toplam 1
Yorum
noluyo yaa Come to bes..
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