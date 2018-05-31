Arsenal Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a servet teklif etmeye hazırlanıyor – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    için 'a servet teklif etmeye hazırlanıyor

    Arsenal Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a servet teklif etmeye hazırlanıyor

    Ada basını ’un genç oyuncusunu ’in çok istediğini öne sürdü.

    Yeni göreve gelen Emery'nin de daha önce Wenger'in izleyip çok beğendiği 'yı takibe aldığı belirtildi.

    Son milli maçta 'a bir asist yapan Yusuf'un 'in oyun sistemine de uygun bir isim olduğu belirtilen haberde, İngiliz devinin bu oyuncu için 20 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdığı da vurgulandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ise satmayacaklarını açıklamıştı. (Akşam)

    1. 31.5.2018 09:00
    2. Güncelleme: 31.5.2018 09:03
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