Yusuf Yazıcı zirvede – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    zirvede

    Yusuf Yazıcı zirvede

    7.5 milyon euro’luk değerini 12’ye çıkardı ve ’deki en pahalı Türk oldu.

    piyasasının nabzını tutan Transfermarkt sitesinin verilerine göre Süper Lig'in en değerli Türk futbolcusu Yusuf Yazıcı oldu. 21 yaşındaki 10 numara, geçen sezon 7.5 milyon euro olan değerini 12 milyon euro'ya çıkardı. Yusuf geçtiğimiz sezon 10 gol attı ve Burak'tan sonra takımın en skorer ismi oldu. Abdülkadir Ömür'ün değeri 8 milyon euro, Okay Yokuşlu'nun ise 7.5 milyon euro olarak gösterildi.
    1. 31.5.2018
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