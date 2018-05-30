Ünal Karaman, Trabzonspor'un 39. teknik adamı
Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Ünal Karaman, bordo-mavili takımda görev yapacak 39. teknik adam oldu.
Bordo-mavili kulübün 51 yıllık tarihinde bugüne kadar 10'u yabancı, 28'i Türk olmak üzere toplam 38 çalıştırıcı görev yaptı.
Karadeniz ekibinde, üçer Belçikalı ve Alman, birer İngiliz, Brezilyalı, Bosna Hersekli ve Gürcü teknik adam çalıştı.
ŞAMPİYON TEKNİK DİREKTÖRLER TRABZONLU
Trabzonspor, lig tarihindeki 6 şampiyonluğuna da Trabzonlu teknik adamlarla ulaştı.
Bordo-mavililer, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81 sezonlarında ise Özkan Sümer ile lig şampiyonluğunu elde etti.
KARAMAN'IN TRABZONSPOR'DAKİ GÖREVLERİ
Trabzonspor'da 1990-1991 sezonunda Malatyaspor'dan transfer olan Ünal Karaman, 1999-2000 sezonunu kadar bordo-mavili takımda futbol oynayıp, takım kaptanlığı yapmıştı.
2009 Temmuz ayında Trabzonspor Sportif Direktörlük görevine getirilen Karaman, Belçikalı teknik adam Hugo Broos'un görevden ayrılmasının ardından 1 maç takımın başında sahaya çıkmıştı.
Bordo-mavililer, ligin 14. haftasında Ünal Karaman yönetiminde sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etmiş ve o maçın ardından teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirilmişti. Karaman, Güneş'in yardımcı antrenörü olmuştu.
51 yaşındaki teknik adam, 2013 yılında Trabzonspor'da sportif direktör görevinde de bulunmuştu.
TRABZONSPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRLERİ
Trabzonspor'un lig tarihinde görev alan teknik direktörleri şöyle:
Hayri Gür, Halil Özyazıcı, Harun Kırman, Ahmet Karlıklı, Erdoğan Gürhan, Altan Santepe, Kamuran Soykıray, Mustafa Ertan, Ahmet Suat Özyazıcı, Şükrü Ersoy, Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jurgen Sunderman (Almanya), Metin Türel, Werner Biscup (Almanya), Şenol Güneş, Urbain Breams (Belçika), George Leekens (Belçika), Yılmaz Vural, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne (İngiltere), Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel (Almanya), Samet Aybaba, Turgay Semercioğlu, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Vahid Halilhodzic (Bosna Hersek), Sebastio Lazoroni (Brezilya), Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos (Belçika), Tolunay Kafkas. Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze (Gürcistan), Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman
- 30.5.2018 13:31
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Serdar Gürler Beşiktaş'a imzayı atıyor
Toplam 4
Yorum
karakartalll deniz türüç okey emre akbaba okey ama serdar gürler bize katkı veremezmiş gibi geliyor içime sinmiyor hiç bence deniz ve emre alınmalı
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Aziz Yıldırım: Cumhurbaşkanımız sayesinde kurtulduk
Toplam 11
Yorum
03.07.2011 Muhteşem FB taraftarı birlik olarak darbeye karşı koyduk,Biz ayağa kalkıp direnmesek sen yoktun,bırak ben dik durdum,engelledik laflarını
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Donk’un menajeri Galatasaray’ı şok etti
Toplam 3
Yorum
TCelcius Avel oyuncunun sözleşmesi bitti kimi satıyon keko ne isteyecekti başka lavaşlara bak sen
Ünal Karaman, Trabzonspor'un 39. teknik adamı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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