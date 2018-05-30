Ünal Karaman, Trabzonspor'un 39. teknik adamı – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    , Trabzonspor'un 39. teknik adamı

    <a href="/index/unal-karaman?id=c7c1307a-891e-457c-b7d0-67bc2e8e6e48" class="" rel="tag">Ünal Karaman</a>, Trabzonspor'un 39. teknik adamı

    Trabzonspor ile sözleşme imzalayan , bordo-mavili takımda görev yapacak 39. teknik adam oldu.

    Bordo-mavili kulübün 51 yıllık tarihinde bugüne kadar 10'u yabancı, 28'i Türk olmak üzere toplam 38 çalıştırıcı görev yaptı.

    Karadeniz ekibinde, üçer Belçikalı ve Alman, birer İngiliz, Brezilyalı, Bosna Hersekli ve Gürcü teknik adam çalıştı.

    ŞAMPİYON TEKNİK DİREKTÖRLER TRABZONLU
    Trabzonspor, lig tarihindeki 6 şampiyonluğuna da Trabzonlu teknik adamlarla ulaştı.

    Bordo-mavililer, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonlarında , 1978-79 ve 1980-81 sezonlarında ise Özkan Sümer ile lig şampiyonluğunu elde etti.

    KARAMAN'IN TRABZONSPOR'DAKİ GÖREVLERİ
    Trabzonspor'da 1990-1991 sezonunda Malatyaspor'dan transfer olan , 1999-2000 sezonunu kadar bordo-mavili takımda futbol oynayıp, takım kaptanlığı yapmıştı.

    2009 Temmuz ayında Trabzonspor Sportif Direktörlük görevine getirilen Karaman, Belçikalı teknik adam Hugo Broos'un görevden ayrılmasının ardından 1 maç takımın başında sahaya çıkmıştı.

    Bordo-mavililer, ligin 14. haftasında yönetiminde sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etmiş ve o maçın ardından teknik direktörlük görevine getirilmişti. Karaman, Güneş'in yardımcı antrenörü olmuştu.

    51 yaşındaki teknik adam, 2013 yılında Trabzonspor'da sportif direktör görevinde de bulunmuştu.

    TRABZONSPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRLERİ
    Trabzonspor'un lig tarihinde görev alan teknik direktörleri şöyle:

    Hayri Gür, Halil Özyazıcı, Harun Kırman, Ahmet Karlıklı, Erdoğan Gürhan, Altan Santepe, Kamuran Soykıray, Mustafa Ertan, , Şükrü Ersoy, Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jurgen Sunderman (Almanya), Metin Türel, Werner Biscup (Almanya), , Urbain Breams (Belçika), George Leekens (Belçika), , Denizci, (İngiltere), Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel (Almanya), Samet Aybaba, Turgay Semercioğlu, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Vahid Halilhodzic (Bosna Hersek), Sebastio Lazoroni (Brezilya), Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos (Belçika), Tolunay Kafkas. Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze (Gürcistan), Rıza Çalımbay ve

    1. 30.5.2018 13:31
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