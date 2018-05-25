Özkan Sümer: "2 gün içinde takıma yerli bir hoca katılacak" – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    : "2 gün içinde takıma yerli bir hoca katılacak"

    Özkan Sümer: "2 gün içinde takıma yerli bir hoca katılacak"

    Genel Koordinatörü , çalışmaları ve arayışları hakkında açıklamalarda bulundu.

    , "Hocamız 2 gün içinde takıma katılacak ve yerli bir isim olacak. , çalışmalarına başladı. Teknik direktörün de resmi olarak takıma katılmasıyla transfer çalışmaları da hızlanacak. Şu anda görüşülen isimler var ama net bir durum yok. Yurt içi ve yurt dışından oyuncu takibimiz sürüyor" diye konuştu.

    ?Trabzonspor'un arayışında isimi geçen , bordo-mavililerin en güçlü hoca adayı olarak görülüyor. Yardımcı antrenör olarak Hüseyin Çimşir ile anlaşan Trabzonspor, teknik ekibin oluşturulmasıyla birlikte iç ve dış transferlerin kamp dönemine kadar sonlandırarak lige hazır bir şekilde girmek istiyor.

    1. 25.5.2018 11:23
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