Özkan Sümer: "2 gün içinde takıma yerli bir hoca katılacak"
Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, transfer çalışmaları ve teknik direktör arayışları hakkında açıklamalarda bulundu.
Özkan Sümer, "Hocamız 2 gün içinde takıma katılacak ve yerli bir isim olacak. Trabzonspor, transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktörün de resmi olarak takıma katılmasıyla transfer çalışmaları da hızlanacak. Şu anda görüşülen isimler var ama net bir durum yok. Yurt içi ve yurt dışından oyuncu takibimiz sürüyor" diye konuştu.
?Trabzonspor'un teknik direktör arayışında isimi geçen Fatih Tekke, bordo-mavililerin en güçlü hoca adayı olarak görülüyor. Yardımcı antrenör olarak Hüseyin Çimşir ile anlaşan Trabzonspor, teknik ekibin oluşturulmasıyla birlikte iç ve dış transferlerin kamp dönemine kadar sonlandırarak lige hazır bir şekilde girmek istiyor.
- 25.5.2018 11:23
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
Özkan Sümer: "2 gün içinde takıma yerli bir hoca katılacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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