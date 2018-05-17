Zorbay Küçük yönetecek – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    yönetecek

    <a href="/index/zorbay-kucuk?id=194112a4-621c-48fe-9147-959eff740131" class="" rel="tag">Zorbay Küçük</a> yönetecek
    'un Kardemir Karabükspor ile oynayacağı ligdeki son karşılaşmasını Zorbay Küçük yönetecek. İlk kez 'de düdük çalacak olan Küçük'ün yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Baki Tuncay Akkın üstlenecek. Dördüncü hakem ise Tugay Kaan Numanoğlu.
    1. 17.5.2018
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