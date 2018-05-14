Yusuf Yazıcı şov yapıyor
Yusuf süper formunu devam ettiriyor.
41 GOLÜ YERLİLER KAYDETTİ
Süper Lig'de 60 gol atan Trabzonspor'un 41 golünü yerli futbolcular kaydetti. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Burak Yılmaz 23 kez fileleri sarsarak zirvede yer alıyor. Bordo-mavili ekipte 2'nci sırada ise Yusuf Yazıcı var. Genç oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 29 karşılaşmada 9 kez ağları sarstı. Dün fileleri sarsan Olcay da 4 gole ulaştı.
- 14.5.2018
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Şampiyonluk maçına 284 taraftar
Toplam 20
Yorum
öğretici göztepe bu maçı atatürk stadına alırsa bilet satışından en az 5 milyon kazanır ! ayrıca son hafta 9 ihtimalin 7 belki de 8 inde GS şampiyon
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Taraftarın istediği oluyor
Toplam 17
Yorum
Vagif Ya Allah askina bu aykutun bileceyi bi sey yok sona 2 hafta kala kime kime karabuke karsi oynatacag yenilmese iyidir
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Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz"
Toplam 8
Yorum
ersoy ergül sayın başkan öze döneceğiz derken herkesi a takıma almamalı iş yapacaklar alınmalı sahada kaliteli yerli ve yabancılarla harmanlanmalı
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