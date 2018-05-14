Yusuf Yazıcı şov yapıyor – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    şov yapıyor

    Yusuf Yazıcı şov yapıyor

    Yusuf süper formunu devam ettiriyor.

    'ya attığı 2 golle kendini bulmaya başlayan 21 yaşındaki 10 numara, G.Saray'ı boş geçtikten sonra karşılaşmasında da 1 gol atmış ve 1 asist yapmıştı. Yusuf, Osmanlı deplasmanında da Kucka'nın enfes pasında topu ağlara göndererek ligdeki gol sayısını 7'ye çıkarmıştı. 'yı boş geçmeyen genç yıldız dün de ağları sarsarak gol sayısını 9'a yükseltt

    41 GOLÜ YERLİLER KAYDETTİ
    'de 60 gol atan 'un 41 golünü yerli futbolcular kaydetti. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan 23 kez fileleri sarsarak zirvede yer alıyor. Bordo-mavili ekipte 2'nci sırada ise var. Genç oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 29 karşılaşmada 9 kez ağları sarstı. Dün fileleri sarsan Olcay da 4 gole ulaştı.
    1. 14.5.2018
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