Trabzonspor yara sardı – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    yara sardı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> yara sardı

    Geçen hafta ’ya 5-2 yenilen ekibi, 9 eksik oyuncusu olmasına rağmen N’Doye, ve ’ın golleri ile ’u yıktı. Yeşil-beyazlı takımın sayısını kaydetti.

    Bordo-mavili takım, deplasmanda 'u 3-1'lik skorla geçerek, 'de 5. sırayı korudu. ekibinin golleri N'Doye, ve 'dan gelirken, N'Doye bir de penaltı kaçırdı. Timsah'ın sayısını kaydetti. Bu sezon evinde oynadığı maçlarda büyük sıkıntı yaşayan ekibi, deplasmanda ise daha iyi bir görüntü sergiliyordu. Medical Park Stadı'nda hanesine 26 puan yazdıran Karadeniz ekibi, dün Timsah'ı geçerek dış sahada da 26 puana ulaştı.

    43. GALİBİYETİNİ ALDI
    ile dünkü maçla birlikte 84. kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta Karadeniz ekibinin galibiyetlerde 43-12 üstünlüğü bulunuyor. 29 karşılaşma berabere bitti. Fırtına, bu periyotta 127 gol attı, kalesinde ise 67 gol gördü. İki takım arasında Bursaspor'un ev sahipliğinde yapılan 42 karşılaşmanın 16'sı berabere bitti, bordo-mavililer 16, yeşil-beyazlılar 10 kez galip geldi. Avrupa şansını kaybetse de dün istekliydi.

    Yunus Emre SEL
    1. 14.5.2018
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