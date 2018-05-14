Trabzonspor yara sardı
Geçen hafta Kasımpaşa’ya 5-2 yenilen Karadeniz ekibi, 9 eksik oyuncusu olmasına rağmen N’Doye, Yusuf ve Olcay’ın golleri ile Bursaspor’u yıktı. Yeşil-beyazlı takımın sayısını Sow kaydetti.
43. GALİBİYETİNİ ALDI
Trabzonspor ile Bursaspor dünkü maçla birlikte 84. kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta Karadeniz ekibinin galibiyetlerde 43-12 üstünlüğü bulunuyor. 29 karşılaşma berabere bitti. Fırtına, bu periyotta 127 gol attı, kalesinde ise 67 gol gördü. İki takım arasında Bursaspor'un ev sahipliğinde yapılan 42 karşılaşmanın 16'sı berabere bitti, bordo-mavililer 16, yeşil-beyazlılar 10 kez galip geldi. Trabzonspor Avrupa şansını kaybetse de dün istekliydi.
Yunus Emre SEL
- 14.5.2018
-
Şampiyonluk maçına 284 taraftar
Toplam 20
Yorum
öğretici göztepe bu maçı atatürk stadına alırsa bilet satışından en az 5 milyon kazanır ! ayrıca son hafta 9 ihtimalin 7 belki de 8 inde GS şampiyon
-
Taraftarın istediği oluyor
Toplam 17
Yorum
Vagif Ya Allah askina bu aykutun bileceyi bi sey yok sona 2 hafta kala kime kime karabuke karsi oynatacag yenilmese iyidir
-
Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz"
Toplam 8
Yorum
ersoy ergül sayın başkan öze döneceğiz derken herkesi a takıma almamalı iş yapacaklar alınmalı sahada kaliteli yerli ve yabancılarla harmanlanmalı
Trabzonspor yara sardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.