Ağaoğlu, kulüp dergisindeki yazısında, Trabzonspor'un geleceğini şekillendirecek yeni bir dönemecin eşiğinde olduklarını belirterek, "8 Nisan günü genel kurul üyelerimizin takdiriyle bu şanlı kulübün 17. başkanı olmanın büyük onuruyla ödüllendirildim. Başta genel kurul üyelerimiz olmak üzere tüm camiamıza teşekkürü bir borç bilirim. Adaylığımı koyarken en büyük vaadim, umut tüccarlığı yapmamak, kimsenin hayalleriyle oynamamaktı. Çünkü açık söylemek gerekirse hayal kırıklığına uğraya uğraya, hayal kurmayı unutan bir camia haline gelmemizden korkuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik ve idari nedenlerden dolayı son dönemde Trabzonspor'un hareket alanının oldukça daraldığına dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Yeni dönemde yönetim olarak öncelikli amaçlarımızdan biri bu hareket alanını genişletmek ve kulübün büyük potansiyelini harekete geçirmek olacaktır. Bu doğrultuda ilk günden itibaren yaptığımız görüşmelerin umut verici olduğunu paylaşmak isterim. Trabzonspor olarak paradigma değişikliğine ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçiyoruz. Artık problemlerimizi çözme konusundaki sistematiğimizi değiştirmek istiyoruz. Bugüne kadar sunulan reçeteler faydalı olmadıysa hem hastalığı yeniden tanımlamaya hem de ona uygun tedavi yöntemini yeniden saptamaya ihtiyacımız var."

Ahmet Ağaoğlu, hayalci vaatler döneminin sona erdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'umuzun yükünü hafifletmemiz için kaynaklarımızı doğru kullanmamız ve yeni kaynaklar yaratabilmemiz, mevcut potansiyelimizi hareket geçirebilmek için inançlı, kararlı ve sabırlı bir biçimde yürümek, birlik ve beraberlik için her zamankinden daha fazla çalışmak gerekiyor. Dahası Trabzonspor kimliğini, hangi şartlar içinde var olduğunu önce kendimiz hatırlamalı, daha sonra da tüm futbol kamuoyuna yeniden hatırlatmalıyız. Coğrafyamıza mal olmuş ne güzel bir sözdür; biz Karadenizliler 'Umudun bittiği yerde inat başlar.' deriz. Artık sırtını Trabzonspor'un içinde bulunduğu gerçekliğe yaslamayan boş umutlar, uçuk sözler, hayalci vaatler dönemi sona erdi. Şimdi inat edip, sabır gösterip, birlik ve dayanışma içinde, yeniden büyük Trabzonspor'u kurma zamanıdır."