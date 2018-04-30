Trabzonspor'da Uğurcan Çakır parladı! – Fotomaç – 30 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'da parladı!

    Trabzonspor'da Uğurcan Çakır parladı!

    Yaşadığı sıkıntılı dönemi kademeli bir şekilde öze dönüş planlamasıyla atlatmayı planlayan , ve ’den sonra kaleci gibi altyapıdan gelen bir genç yeteneği daha kazanmanın sevincini yaşıyor.

    Kaleci 'ın sakatlanmasının ardından kaleyi devralan , her geçen hafta formasına daha çok ısınıyor. 'de, Osmanlıspor maçında kaleci Onur'un sakatlanmasının ardından takımın 1 numarası Uğurcan Çakır oldu. Geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor maçında kaleye geçen ancak takımının 2-0 mağlup olmasına engel olamayan genç kaleci Antalyaspor deplasmanından ise kalesinde devleşti ve galibiyette önemli pay sahibi oldu.

    AĞABEYLERİNİN SAKATLIK YAŞAMASI ONA YARADI
    'un altyapısında yetişen 22 yaşındaki kaleci, Esteban'ın ardından 3'ncü kaleci pozisyonunda yer alıyordu. Onur'un sakatlanması ve Esteban'nın da sakatlıktan yeni dönmesi nedeniyle teknik direktör , yetenekli kaleciye şans verdi. Bu sezon başında Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-1 öndeyken Esteban'ın sakatlanmasıyla ikinci yarıda kaleye geçen Uğurcan Çakır, takımı 4-3 mağlup olmuştu, Şansız bir maç yaşayan yetenekli kaleci haftalar sonra bulduğu şansı ise Antalyaspor karşısında bu kez iyi değerlendirdi.

    VE ABDULKADİR ÖMÜR'DEN SONRA SEVİNDİRİCİ TABLO
    Spor Toto Süper Lig'de sezon başında kurduğu kadro ile puan sıralamasında arzuladığı yerde olamayan Trabzonspor, ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu dönemde altyapıdan gelen oyuncuların kendisini göstermesiyle geleceğe daha umutlu bakıyor. Kademeli olarak öze dönmeye hedefleyen Karadeniz ekibinde Yusuf Yazıcı ve 'den sonra altyapıdan gelen Uğurcan Çakır gibi genç bir yeteneği daha kazanmanın sevincini yaşıyor.

    1. 30.4.2018 09:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'da Uğurcan Çakır parladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN