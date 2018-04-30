Trabzonspor'da Uğurcan Çakır parladı!
Yaşadığı sıkıntılı dönemi kademeli bir şekilde öze dönüş planlamasıyla atlatmayı planlayan Trabzonspor, Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür’den sonra kaleci Uğurcan Çakır gibi altyapıdan gelen bir genç yeteneği daha kazanmanın sevincini yaşıyor.
AĞABEYLERİNİN SAKATLIK YAŞAMASI ONA YARADI
Trabzonspor'un altyapısında yetişen 22 yaşındaki kaleci, Esteban'ın ardından 3'ncü kaleci pozisyonunda yer alıyordu. Onur'un sakatlanması ve Esteban'nın da sakatlıktan yeni dönmesi nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay, yetenekli kaleciye şans verdi. Bu sezon başında Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-1 öndeyken Esteban'ın sakatlanmasıyla ikinci yarıda kaleye geçen Uğurcan Çakır, takımı 4-3 mağlup olmuştu, Şansız bir maç yaşayan yetenekli kaleci haftalar sonra bulduğu şansı ise Antalyaspor karşısında bu kez iyi değerlendirdi.
YUSUF YAZICI VE ABDULKADİR ÖMÜR'DEN SONRA SEVİNDİRİCİ TABLO
Spor Toto Süper Lig'de sezon başında kurduğu kadro ile puan sıralamasında arzuladığı yerde olamayan Trabzonspor, ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu dönemde altyapıdan gelen oyuncuların kendisini göstermesiyle geleceğe daha umutlu bakıyor. Kademeli olarak öze dönmeye hedefleyen Karadeniz ekibinde Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'den sonra altyapıdan gelen Uğurcan Çakır gibi genç bir yeteneği daha kazanmanın sevincini yaşıyor.
- 30.4.2018 09:55
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Nagatomo açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?
Toplam 2
Yorum
gs para.mara ama mecbur degilsek rodrigezi satmak gs a ihanettir bu cocugu 40 milyona satmak bile karli bir is degildir biline,hocama güvenirim
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Nihat Kahveci'den Jeremain Lens'e sert sözler
Toplam 5
Yorum
kartal Değerli Fikret Başkanım, bizi bu SENE ŞAMPİYONLUKTAN EDEN, nEGRADO, lENS, vALGNER lAVE,TOSİÇİ EN KISA ZAMANDA TAKIMDAN GÖNDERMELİSİN YOKSA
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Nihat Kahveci'den Jeremain Lens'e sert sözler
Toplam 5
Yorum
orhan lense verilen şans bana verilseydi daha faydalı olurdum herhalde lensin ajan olma ihtimali üzerinde düşünmeye başaldım şenol neden görmüyo
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır parladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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