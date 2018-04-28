Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor evinde Trabzonspor'u ağırladı. Saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda başlayan karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım düdük çaldı. Maç, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Antalyaspor, Emre Güral'ın 5. dakikada attığı golle öne geçmesine rağmen, Burak Yılmaz'ın 39. dakikadaki penaltı golüne ve Yusuf Yazıcı'nın 61. dakikadaki golüne engel olamadı ve mücadeleden yenik ayrıldı. Bu sonuçla puanını 49'a çıkaran Trabzonspor Avrupa umutlarını sürdürdü. Antalyaspor ise 35 puanda kalarak düşme hattından uzaklaşamadı.





MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sağ kanattan ilerleyen Olcay Şahan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Kucka'nın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

3. dakikada Diego'nun ceza sahası sağ çaprazında pas verdiği Celustka'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

6. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sol kanattan ilerleyen Doukara'nın yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Emre Güral, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

20. dakikada Celustka'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emre Güral'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Olcay Şahan'ın ceza sahasından kaleye şutunda top Charles'den döndü. Charles'in topa dokunuşunu elle müdahale olarak değerlendiren hakem Bülent Yıldırım, penaltı noktasını gösterdi. 40. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1



52. dakikada gelişen Antalyaspor atağında sağ çaprazda topla buluşup ceza sahasına giren Doukara'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

54. dakikada Kucka'nın ceza sahası sağ çaprazında topla buluşturduğu Burak Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

62. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kucka'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluşturdu: 1-2

77. dakikada Nazım Sangare'nin ceza sahası içinden şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topun kaleye girmesine Okay Yokuşlu engel oldu.

79. dakikada Deniz Kadah'ın pasında ceza sahası sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Doukara'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun ağlarla buluşmasını engelledi.

90+4. dakikada Batuhan Artarslan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın şutunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.