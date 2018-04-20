Hakem Meler ile siftah yok – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
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    Hakem Meler ile siftah yok

    Hakem Meler ile siftah yok

    Trabzon-Sivas maçını yönetecek.

    Trabzon-Sivas maçını yönetecek. Fırtına bu sezon Meler ile çıktığı 2 karşılaşmayı da kazanamadı. 1986 doğumlu Meler ile ekibi 'ya 1-0 kaybetti, ile 1-1 kaldı. Meler, Malatya sınavında Yusuf ve Sosa'ya kırmızı kart gösterdi.
    1. 20.4.2018
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