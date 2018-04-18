Liverpool, Abdülkadir Ömür için geliyor!.. – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    , Abdülkadir Ömür için geliyor!..

    Liverpool, Abdülkadir Ömür için geliyor!..

    Premier Lig ekiplerinde Liverpool, Abdülkadir Ömür'ü takibe aldı. 18'lik genç yetenek, futboluyla bu sezona damga vuran Salah'ın veliahtı olacak.

    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:44
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