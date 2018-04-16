Rıza Çalımbay: "Sağlama alalım" – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    : "Sağlama alalım"

    <a href="/index/riza-calimbay?id=a0630517-22de-483d-92a9-8fb0e122df45" class="" rel="tag">Rıza Çalımbay</a>: "Sağlama alalım"

    Bordo-mavililer, kazanıp ilk 5’teki yerini sağlama almak istiyor. , rakiplerini ciddiye aldıklarını, galibiyet için her şeyi yapacaklarını ifade etti

    'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren , deplasmanda bu akşam 'a konuk oluyor... Bordo-mavili takımda hedef kazanıp ilk 5'teki yerini sağlama almak. Teknik direktör , 'un da ligde kalma mücadelesi verdiğini hatırlatarak, zorlu bir doksan dakikaya hazırlıklı olmaları gerektiğini dile getirdi.

    EN KRİTİK MAÇIMIZ
    Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimiz ligin iyi mücadele eden takımlarından birisi. Konumu itibariyle de elinden gelenden fazlasını yapacaktır. Biz de onları en iyi şekilde analiz etmeye çalıştık. En kritik maçlarımızdan birine çıkacağız. Sahada elimizden geleni yapacağız. Ne denli kazanmaya odaklı olduğumuzu herkes görecek" ifadelerini kullandı.

    YERİNE ALDANMA / MİNİ YORUM / YUNUS EMRE SEL
    karşılaşması açısından kritik bir öneme sahip olsa da ev sahibi takım açısından çok daha hayati bir anlam içeriyor. Rakibin ligdeki konumuna bakarak rehavete kapılmak için beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Burak, Okay, Onazi gibi takımın önemli isimlerin olmayışı dezavantaj gibi gözükse de yerine forma giyecek isimler için kendilerini gösterme anlamında son fırsat olabilir. Dolayısı ile her iki takım açısından da bakıldığında çok zevkli bir karşılaşma bizleri bekliyor olacak.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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