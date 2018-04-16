Rıza Çalımbay: "Sağlama alalım"
Bordo-mavililer, kazanıp ilk 5’teki yerini sağlama almak istiyor. Rıza Çalımbay, rakiplerini ciddiye aldıklarını, galibiyet için her şeyi yapacaklarını ifade etti
EN KRİTİK MAÇIMIZ
Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibimiz ligin iyi mücadele eden takımlarından birisi. Konumu itibariyle de elinden gelenden fazlasını yapacaktır. Biz de onları en iyi şekilde analiz etmeye çalıştık. En kritik maçlarımızdan birine çıkacağız. Sahada elimizden geleni yapacağız. Ne denli kazanmaya odaklı olduğumuzu herkes görecek" ifadelerini kullandı.
YERİNE ALDANMA / MİNİ YORUM / YUNUS EMRE SEL
Osmanlıspor karşılaşması Trabzonspor açısından kritik bir öneme sahip olsa da ev sahibi takım açısından çok daha hayati bir anlam içeriyor. Rakibin ligdeki konumuna bakarak rehavete kapılmak Trabzonspor için beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Burak, Okay, Onazi gibi takımın önemli isimlerin olmayışı dezavantaj gibi gözükse de yerine forma giyecek isimler için kendilerini gösterme anlamında son fırsat olabilir. Dolayısı ile her iki takım açısından da bakıldığında çok zevkli bir karşılaşma bizleri bekliyor olacak.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:41
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Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
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Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
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