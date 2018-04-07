Kongre zamanı
Trabzonspor’un Olağanüstü Genel Kurul’u bugün başlıyor. İlk gün mevcut yönetim mali ve idari açıdan ibraya sunulacak. Başkanlık seçimi ise yarın.
50 YILDA 16 BAŞKAN
Trabzonspor'un 50 yıllık kulüp tarihinde 44 kez başkanlık seçimi gerçekleştirilirken, 16 başkan görev yaptı. İşte o isimler: Ali Osman Ulusoy, Rıfat Dedeoğlu, Suat Oyman, Salih Erdem, Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın, Mehmet Ali Yılmaz, Mazhar Afacan, Faruk Nafiz Özak, Özkan Sümer, Atay Aktuğ, Nuri Albayrak, Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu ve Muharrem Usta.
AĞAOĞLU'NUN RENGİ BORDO
Başkan adaylarından Ahmet Ağaoğlu seçimde bordo listeyle, Metin Kaya ise mavi listeyle yarışacak. Bağımsız yönetim kurulu üyeliği başvurusunda bulunan Levent Sekban da beyaz oy pusulası ile seçime girecek.
7 BİN 578 ÜYE OY KULLANACAK
Kulübün 17'nci başkanının belirleneceği yarınki seçimde aidatlarını yatıran 7 bin 578 üye oy kullanabilecek. Oylama saat 17.00'de sona erecek.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:45
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
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