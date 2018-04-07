Kongre zamanı – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Kongre zamanı

    Kongre zamanı

    ’un ’u bugün başlıyor. İlk gün mevcut yönetim mali ve idari açıdan ibraya sunulacak. Başkanlık seçimi ise yarın.

    'da , bugün başlıyor. Saat 10.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda start alacak kongrede ilk gün mevcut yönetim kurulunun idari ve mali raporları okunup, üyelerin ibrasına sunulacak. Başkanlık seçimi ise yarın gerçekleştirilecek. Adaylar ile 'nın yapacakları konuşmaların ardından üyeler kurulacak sandıklarda oylarını kullanacak.

    50 YILDA 16 BAŞKAN
    'un 50 yıllık kulüp tarihinde 44 kez başkanlık seçimi gerçekleştirilirken, 16 başkan görev yaptı. İşte o isimler: Ali Osman Ulusoy, Rıfat Dedeoğlu, Suat Oyman, Salih Erdem, Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın, Mehmet , Mazhar Afacan, Faruk Nafiz Özak, Özkan Sümer, , Nuri Albayrak, , ve Muharrem Usta.

    AĞAOĞLU'NUN RENGİ BORDO
    Başkan adaylarından seçimde bordo listeyle, ise mavi listeyle yarışacak. Bağımsız yönetim kurulu üyeliği başvurusunda bulunan Levent Sekban da beyaz oy pusulası ile seçime girecek.

    7 BİN 578 ÜYE OY KULLANACAK
    Kulübün 17'nci başkanının belirleneceği yarınki seçimde aidatlarını yatıran 7 bin 578 üye oy kullanabilecek. Oylama saat 17.00'de sona erecek.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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