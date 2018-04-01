Avrupa aşkına! – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Avrupa aşkına!

    Avrupa aşkına!

    Spor Toto Süper Lig'de üst üste son iki maçından da galibiyetle ayrılarak Avrupa Kupaları'na iddiasını güçlendiren Trabzonspor, bu akşam lider Galatasaray'a konuk olacak.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:27
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