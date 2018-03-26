5 gollü derbi provası
Bordo-mavililer, U21 takımı ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandı
Trabzonspor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada U21 takımı ile hazırlık maçı yaptı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 5-2 kazandı. As takımın gollerini Olcay Şahan, Juraj Kucka, Hüseyin Türkmen, Sosa ve Rodallega attı. U21 takımının golleri ise Cafer ve Doğukan'dan geldi. Fırtına'da Sosa ve Olcay istekli görüntüleriyle, Galatasaray derbisi öncesi umut verdiler. U21 takımında ise Cafer ve Furkan Ödemiş, başarılı performanslarıyla öne çıkan isimler oldu.
GENÇ 11 TAKVİYELİ
Sakatlar ve milli takıma giden oyuncuların yer almadığı maçta as takımda şu isimler forma giydi: Uğurcan- Pereira, Sami Can, Hüseyin, Abdurrahim - Batuhan, Kucka - Olcay, Sosa, N'Doye - Rodallega. U21'ler ise Ömer, Mehmet, Arif, Ayberk, Mustafa, Mert, Ramazan, Burak, Cafer, Furkan ve Doğukan 11'iyle mücadele etti.
BAŞKAN DA MAÇI İZLEDİ
Başkan Muharrem Usta ile bazı yöneticiler, U21 takımı ile oynanan hazırlık maçını izledi. Usta, maçı kenardan dikkatle takip ederken, karşılaşmanın ardından teknik heyet ve futbolcularla görüşüp, moral verdi.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 21:52
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gfb bir zamanlar dünya şampiyonu olan takım dı.........................
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"Beni rezil ettiniz"
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Yorum
Düsseldorf'lu Akli sira PAYINA DÜSENDEN kendini kurtaracak ! Ayibi dahada büyültüp, arkadaslarina saygisizlik yaptiginin farkinda bile degil !
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