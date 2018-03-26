5 gollü derbi provası – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    5 gollü derbi provası

    5 gollü derbi provası

    Bordo-mavililer, ile yaptığı hazırlık maçını 5-2 kazandı

    milli maçlar nedeniyle lige verilen arada ile hazırlık maçı yaptı. 'nde oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 5-2 kazandı. As takımın gollerini , Juraj Kucka, Hüseyin Türkmen, Sosa ve Rodallega attı. U21 takımının golleri ise Cafer ve Doğukan'dan geldi. Fırtına'da Sosa ve Olcay istekli görüntüleriyle, derbisi öncesi umut verdiler. U21 takımında ise Cafer ve Furkan Ödemiş, başarılı performanslarıyla öne çıkan isimler oldu.

    GENÇ 11 TAKVİYELİ
    Sakatlar ve milli takıma giden oyuncuların yer almadığı maçta as takımda şu isimler forma giydi: Uğurcan- Pereira, Sami Can, Hüseyin, Abdurrahim - Batuhan, Kucka - Olcay, Sosa, N'Doye - Rodallega. U21'ler ise Ömer, Mehmet, Arif, Ayberk, Mustafa, Mert, Ramazan, Burak, Cafer, Furkan ve Doğukan 11'iyle mücadele etti.

    BAŞKAN DA MAÇI İZLEDİ
    Başkan Muharrem Usta ile bazı yöneticiler, ile oynanan hazırlık maçını izledi. Usta, maçı kenardan dikkatle takip ederken, karşılaşmanın ardından teknik heyet ve futbolcularla görüşüp, moral verdi.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:52
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