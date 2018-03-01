Mas kayboldu – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    kayboldu

    <a href="/index/mas?id=b996df1c-0cfa-45ef-9083-4daf9b36a336" class="" rel="tag">Mas</a> kayboldu
    'dan milli takıma gitmek istediği gerekçesiyle ayrılan ve 'a transfer olan , oynamayı unuttu.

    Gittiği günden itibaren sadece bir maçta 44 dakika görev yapabilen Arjantinli sol bekin, daha fazla forma şansı bularak milli takıma gitme hayalleri de böylece suya düştü.

    'ın, eski takım arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede oynamamaktan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdiği ve sürekli 'u takip ettiğini vurguladığı öğrenildi.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:16
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