Mas kayboldu
Gittiği günden itibaren sadece bir maçta 44 dakika görev yapabilen Arjantinli sol bekin, daha fazla forma şansı bularak milli takıma gitme hayalleri de böylece suya düştü.
Mas'ın, eski takım arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede oynamamaktan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdiği ve sürekli Trabzonspor'u takip ettiğini vurguladığı öğrenildi.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:16
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Eljif’in derdi bel
Toplam 7
Yorum
fenerbahçeli fenerbahçeye sağlam futbolcu alacak kimse yok mu, her gelen futbolcu sakat çıkıyor.
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Yorum
Alanyalı Eyvah alanyasporda düştü demektir.
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Toplam 26
Yorum
beşiktaş rumuzlu kişi sana söylüyorum 2 sene tff sayesinde şampion olan takımsınız ve hala aglama aglama bu sene hakemler korumasaydı bjk su anda 5. veya 6. sıradaydı bjk aglamaa
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