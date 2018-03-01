Antrenmana atıyla geldi – Fotomaç – 01 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Antrenmana atıyla geldi

    Antrenmana atıyla geldi
    Dün sabahki antrenmana Osman isimli gazeteci, atıyla gelmek istedi. Tesislerin giriş kapısının önüne atını bağlayan Yanık, daha sonra yürüyerek tesislere girdi ve idmanı izledi. Yanık, atıyla bir süredir şehrin farklı noktalarına da gidiyor. Kulüp personeli de atıyla sahaya girmek isteyen Yanık'ın bu davranışı karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Daha sonra müdürlükçe izin verilmeyince at tesislere alınmadı.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antrenmana atıyla geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN