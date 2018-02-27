Seri sekiz maça çıktı – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    sekiz maça çıktı

    Seri sekiz maça çıktı
    Alanya 'yı 2-1 mağlup eden , deplasmanda kaybetmeme serisini de 7 maça çıkardı. ekibi ligde en son 10 Ekim 2017'de deplasmanda 'ya 1-0 kaybetmişti, ardından 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:28
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