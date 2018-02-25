Sosa yerde kaldı, Çınar devam ettirdi
Bu sezon hakemlerden canı çok yapan Trabzonspor'un dün akşam da Aytemiz Alanyaspor karşısında bir penaltısı verilmedi. Maçın 9. dakikasında Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 yenik duruma düşen bordo-mavili takım, 20. dakikada penaltı bekledi. Jose Sosa, Welinton'un müdahalesiyle yerde kalırken hakem Serkan Çınar anlaşılmaz bir şekilde "devam" kararı verdi. Bordo- mavili futbolcular ve teknik heyetin itirazları sonucu değiştirmedi.
TARAFTARLAR İSYAN ETTİ
Jose Sosa'nın yerde kaldığı pozisyona hakem Serkan Çınar'ın penaltı çalmaması bordo-mavili taraftarları da isyan ettirdi. Sosyal medyada birçok mesaj paylaşılırken taraftarlar, "Penaltı olması için Sosa'nın bacağı mı kopması lazımdı" yorumu yaptı. İşte o mesajlardan bazıları:
* Sosa yerde pozisyon %100 penaltı hakem devam ettirdi. @officialAYGUN
* Türkiye'de tüm amatör ve profesyonel ligler tehir edilmeli... Sosa'ya yapılan nasıl penaltı olmaz? Başta siz sonra istinasız tüm hakemler ve size ait kurumlar derhal istifa etmeli @TFF_Org @ mdeva1903
* Penaltı olması için Sosa'nın bacağı mı kopması lazımdı. @61kere_54
* Müdahale bileğe, Sosa'nın pozisyonu net penaltı.. @HAMZAMISIR
* Sosa'ya yapılan net penaltı... @GokseminK
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:08
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Vida dünyaya küstü
Toplam 13
Yorum
deryam366 mitroviç in gerisindeydi adamın 1 senedir neden peşini bırakmadınız o kadar kötü durumda b. münih maçına neden 11 de çıkardınız
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149 milyon TL zarar
Toplam 4
Yorum
Çok yazık Her sene hedefte şampiyonluk var kupa var lakin her senede tek borç var ve gerçek. Nasıl kalkacaz bakalım
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Muhteşem ikili
Toplam 6
Yorum
N0_Name Kanatları bozmazsak, sistemle oynamasak şampiyon oluruz da bir rahat duramıyoruz ki.
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