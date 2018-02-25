Sosa yerde kaldı, Çınar devam ettirdi – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Sosa yerde kaldı, Çınar devam ettirdi

    Sosa yerde kaldı, Çınar devam ettirdi

    Bu sezon hakemlerden canı çok yapan 'un dün akşam da Aytemiz Alanyaspor karşısında bir penaltısı verilmedi. Maçın 9. dakikasında Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 yenik duruma düşen bordo-mavili takım, 20. dakikada penaltı bekledi. , Welinton'un müdahalesiyle yerde kalırken hakem anlaşılmaz bir şekilde "devam" kararı verdi. Bordo- mavili futbolcular ve teknik heyetin itirazları sonucu değiştirmedi.



    TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

    Jose Sosa'nın yerde kaldığı pozisyona hakem Serkan Çınar'ın penaltı çalmaması bordo-mavili taraftarları da isyan ettirdi. Sosyal medyada birçok mesaj paylaşılırken taraftarlar, "Penaltı olması için Sosa'nın bacağı mı kopması lazımdı" yorumu yaptı. İşte o mesajlardan bazıları:

    * Sosa yerde pozisyon %100 penaltı hakem devam ettirdi. @officialAYGUN

    * Türkiye'de tüm amatör ve profesyonel ligler tehir edilmeli... Sosa'ya yapılan nasıl penaltı olmaz? Başta siz sonra istinasız tüm hakemler ve size ait kurumlar derhal istifa etmeli @TFF_Org @ mdeva1903

    * Penaltı olması için Sosa'nın bacağı mı kopması lazımdı. @61kere_54

    * Müdahale bileğe, Sosa'nın pozisyonu net penaltı.. @HAMZAMISIR

    * Sosa'ya yapılan net penaltı... @GokseminK

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
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