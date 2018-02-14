Trabzonspor’dan ‘Remy’ açıklaması
Trabzonspor Kulübü, Loic Remy ile ilgili çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.
Trabzonspor Kulübü, devre arası transfer döneminde forvet oyuncusu Loic Remy'e 7.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunulduğu yönünde yapılan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse bazı basın yayın organlarında Loic Remy isimli futbolcuya kulübümüzün 7.5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğuna dair gerçek dışı haberler yapılmış; bu haberlere bilgisayar başında kurgulanan sahte bir mail dayanak olarak gösterilmiştir. Doğruluğu araştırılmadan, tamamen sahte belgelerle bu haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında kulübümüzün avukatları hukuki işlem başlatmıştır. Kulübümüzün avukatları ayrıca bundan sonraki süreçte hangi mecrada olursa olsun yalan, iftira, hakaret ve tehdit eylemlerine karşı da gerekli hukuki başvuruları titizlikle yapacak ve takipçisi olacaktır" denildi.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:59
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metinn bence bir iki tanesi haric hepside gidebilriler serbestte kalmsialr madem ne oynuyorlarkibu sezon lige cikan sakarta es es e bile yenildiler
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