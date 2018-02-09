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    09 Şubat 2018, Cuma
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    ile 68. randevuda

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> ile <a href="/index/genclerbirligi?id=6be7929e-afd6-443a-bd48-8e6e11434235" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a> 68. randevuda

    ile , yarın başkentte yapacakları maçla ligde 68. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geride kalan 67 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 38-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

    Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 129 gol attı, kalesinde ise 63 gol gördü.

    - Ankara'daki karşılaşmalar
    , ile deplasmanda oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 11 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

    Karadeniz ekibi, son 4 sezondur Ankara'dan galibiyetle dönemedi. En son 2012-2013 sezonunda deplasmanda 4-0 galip gelen bordo-mavililer, daha sonra 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

    ile arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri bordo-mavililer elde etti. Karadeniz ekibi, sahasında 1993-1994 sezonunda 6-0, 1989-1990'da ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla rakibini yendi.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:16
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