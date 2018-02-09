İki takım arasında geride kalan 67 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 38-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 129 gol attı, kalesinde ise 63 gol gördü.

- Ankara'daki karşılaşmalar

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 11 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

Karadeniz ekibi, son 4 sezondur Ankara'dan galibiyetle dönemedi. En son 2012-2013 sezonunda deplasmanda 4-0 galip gelen bordo-mavililer, daha sonra 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri bordo-mavililer elde etti. Karadeniz ekibi, sahasında 1993-1994 sezonunda 6-0, 1989-1990'da ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla rakibini yendi.