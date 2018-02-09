Trabzonspor ile Gençlerbirliği 68. randevuda
Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın başkentte yapacakları maçla ligde 68. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 67 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 38-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 129 gol attı, kalesinde ise 63 gol gördü.
- Ankara'daki karşılaşmalar
Trabzonspor, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 11 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.
Karadeniz ekibi, son 4 sezondur Ankara'dan galibiyetle dönemedi. En son 2012-2013 sezonunda deplasmanda 4-0 galip gelen bordo-mavililer, daha sonra 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri bordo-mavililer elde etti. Karadeniz ekibi, sahasında 1993-1994 sezonunda 6-0, 1989-1990'da ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla rakibini yendi.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:16
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 5
Yorum
umut isveç u21 liginin son sırada bulunan ve en çok gol yiyen takımının stoperini transfer etmek? helal olsun valla. tam bu yönetime göre bir iş
Trabzonspor ile Gençlerbirliği 68. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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