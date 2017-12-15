 Trabzonspor'dan ilk açıklama! – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Trabzonspor'dan ilk açıklama!

    Trabzonspor'dan ilk açıklama!

    İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian, 2010-11 sezonunda yaşanan 'futbolda şike' sürecinde o zaman UEFA Genel Sekreteri olan Gianni Infantino'nun TFF ile yapılan yazışmaların ardından Fenerbahçe'ye verilecek ceza konusunda gerekli yaptırımları uygulamadığını iddia etti.

    Gündeme bomba gibi düşen haberin ardından The Guardian'a konuşan Trabzonspor avukatı Erdem Egemen; "Biz hala TFF'nin bu konuda kendi disiplin talimatını uygulamadığını iddia ediyor ve 2010-2011 sezonu şampiyonluğunun Fenerbahçe'den alınıp Trabzonspor'a verilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:34
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