Trabzonspor'dan ilk açıklama!
İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Guardian, 2010-11 sezonunda yaşanan 'futbolda şike' sürecinde o zaman UEFA Genel Sekreteri olan Gianni Infantino'nun TFF ile yapılan yazışmaların ardından Fenerbahçe'ye verilecek ceza konusunda gerekli yaptırımları uygulamadığını iddia etti.
Gündeme bomba gibi düşen haberin ardından The Guardian'a konuşan Trabzonspor avukatı Erdem Egemen; "Biz hala TFF'nin bu konuda kendi disiplin talimatını uygulamadığını iddia ediyor ve 2010-2011 sezonu şampiyonluğunun Fenerbahçe'den alınıp Trabzonspor'a verilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:34
-
Büyük şok! İşte Fener'in son saniye hatası! / İZLEYİN
Toplam 8
Yorum
klaus sloukas, çok iyi oyuncu, fakat bu maçta son dk.da yaptığı, yunan tk.ları ile yapılan maçlarda yaptığına hata mı diyeceğiz ne tesadüf .......
-
TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 14
Yorum
KFY FENERBAHÇEMİZİN İYİ GİDİŞİNİ DURDURMAK İÇİN YAPILAN HABERLER BUNLAR. BU SENE ŞAMPİYONLUĞUMUZ ENGELLENEMEZ.
-
TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 14
Yorum
JACKAL3550 Bu Tezgahın Faturasını Kım Odeyecek ,.Fenerbahce Klubunun En AZ 300 Mılyon Euro Kaybı Var,.Onemlı Olan Klup Kaybının Gıderılmesı ,.
Trabzonspor'dan ilk açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.