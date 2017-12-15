Trabzonspor'dan ilk açıklama!

Gündeme bomba gibi düşen haberin ardından The Guardian'a konuşan Trabzonspor avukatı Erdem Egemen; "Biz hala TFF'nin bu konuda kendi disiplin talimatını uygulamadığını iddia ediyor ve 2010-2011 sezonu şampiyonluğunun Fenerbahçe'den alınıp Trabzonspor'a verilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



